Перший ЖК на вул. Кільцевій, 17 у Винниках збудували ще у 2018 році, втім його мешканці досі мають проблеми з підключенням до комунікацій

Мешканці ЖК Rubicon City у Винниках заявили, що через борги забудовника їхній житловий комплекс повністю знеструмлений. 15 серпня «Львівобленерго» вимкнуло електрику всьому будинку через 300 тис. грн боргу, загалом же за три обʼєкти компанія боргує ЛОЕ близько 500 тис. грн. Крім цього, ЖК у Винниках досі не підʼєднаний до загальної мережі, адже через борги забудовник не може ввести збудовану підстанцію в експлуатацію й пропонує мешканцям самостійно погасити борг. Вранці 17 серпня, після того, як мешканці самі зібрали частину грошей для сплати боргу, постачання електроенергії.

Йдеться про житловий комплекс Rubicon City, що у Винниках на вул. Кільцевій, 17. Він складається із чотирьох будинків, у перший із яких мешканці заселились близько пʼяти років тому. Ще два перебувають у процесі будівництва. Вже кілька років між забудовником і мешканцями триває конфлікт, адже із введенням першого будинку в експлуатацію, відповідні мережі не були повноцінно приєднані до ЖК. Мешканці розповіли ZAXID.NET, що періодично в будинку були проблеми з водою, їм доводилось набирати її в пляшки та користуватися нею таким чином. Така ж ситуація була з каналізацією.

Будинок також досі не приєданий до загальної електромережі. За словами мешканців, територія всього ЖК, в тому числі й будівельний майданчик, живилися від єдиного трансформатора, оскільки для введення в експлуатацію підстанції, яка б забезпечувала електроенергією всі будинки, забудовник мав заплатити «Львівобленерго» близько мільйона гривень.

У понеділок, 15 серпня, близько обіду житловий комплекс узагалі залишився без електроенергії через 300 тис. грн боргу. Загалом же забудовник боргує перед «Львівобленерго» за три обʼєкти близько 500 тис. грн. Колишній директор фірми-забудовника Тарас Іваньо запевнив, що сплатив борг, натомість нова дирекція «Рубікон-Груп» стверджує, що борг непогашений, а грошей сплатити його власники не мають.

«Сьогодні нам було запропоновано особисто Іваньо Тарасом оплатити 200000 грн з власної кишені, щоб нас на місяць підʼєднали назад до світла. Тобто ми кожного місяця оплачуємо за спожиті кіловати, а ще маємо через їхню недолугість і їхні борги погашати», – розповіла мешканка ЖК Марія Полончак.

Власник квартири в Rubicon City Дмитро Мірошниченко розповів ZAXID.NET, що забудовник пропонує мешканцям самим оплатити борг компанії, після чого ЛОЕ ввімкне електроенергію принаймні до жовтня.

«Вчора ми назбирали 65 тис. грн [станом на ранок 17 серпня 125 тис. грн] й передали управлінській компанії при забудовнику Рубікон Сервіс. Ми впросили дирекцію Рубікон Груп, аби вони відправили до Укренерго гарантійний лист, щоб після цієї оплати нам хоча б тимчасово ввімкнули світло. Загалом же, аби повноцінно підключити нас до мережі, необхідно сплатити мільйон гривень. Через внутрішній конфлікт між директорами компанії забудовник пропонує нам зібрати ці гроші між мешканцями», – розповів Дмитро Мірошниченко.

Вранці 17 серпня колишній директор Тарас Іваньо повідомив, що мешканці зібрали 125 тис. грн, передали в ЛОЕ під гарантійний лист й очікують на підключення електрики.

Директорами компанії зараз є Інна Гищук, Ігор Іваник та Віталій Коваленко, втім із 2016 року й до червня 2023 року директром був Тарас Іваньо. ZAXID.NET звернувся за коментарем до колишньої та нинішньої дирекції «Рубікон-Груп»​, утім на момент публікації відповіді не отримав.

Зазначимо, що останні кілька місяців львівська будівельна компанія «Рубікон-Груп» опинилася в центрі скандалу. Вкладники львівської будівельної компанії звинуватили забудовника у шахрайстві. Річ у тім, що вкладники, які купили помешкання в ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій, не можуть отримати квартири через низку причин, серед яких корпоративний конфлікт всередині компанії, кримінальне провадження, недобудовані секції та невведене в експлуатацію житло через непідʼєднані мережі.

Офіційно компанія «Рубікон-Груп» належить мешканці Мостиського району Марті Іваньо, львівʼянці Тетяні Мамчак, а також невеликі частки мають Ілона-Марія Пастущак, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глоріон"» і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сіті Інвест Девелопмент"».