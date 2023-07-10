«Рубікон Груп» будує ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій

Інвестори забудовника «Рубікон Груп» заявили про будівельну аферу під час будівництва ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій. Про це йдеться у відкритому зверненні вкладників компанії «Рубікон Груп», в якому вони заявляють, що не можуть отримати квартири, в які вклали гроші ще на етапі будівництва, через низку причин, серед яких корпоративний конфлікт всередині компанії, кримінальне провадження, недобудовані секції та невведене в експлуатацію житло через непідключені мережі.

«Панове депутати, пане мер, голово адміністрації – ми просимо кожного з вас залучити усі наявні законні механізми, щоби таки змусити "Рубікон" виконати свої зобов'язання перед покупцями», – йдеться в зверненні, що є у розпорядженні ZAXID.NET.

Понад 300 вкладників, які віддали «Рубікон Груп» свої гроші вимагають від забудовника оприлюднити план дій для завершення будівництва та введення в експлуатацію готових будинків.

Зазначимо, що скандал із будівельною компанією «Рубікон Груп» спалахнув у червні 2023 року, коли екс-директор компанії Тарас Іваньо опублікував на сайті заяву, в якій ішлося про те, що власники незаконно змінило керівництво фірми. Крім цього, він заявив, що «організована група осіб намагається заволодіти коштами та активами "Рубікон Груп"». Справу про крадіжку 53 млн грн одним із працівників будівельної компанії зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

На ці звинувачення відреагувала нова директорка Інна Гищук. У заяві нового керівництва йшлося про те, що Тарас Іваньо нібито систематично і незаконно використовував кошти компанії для власних потреб.

Через конфлікт між власниками будівельної компанії, роботи на майданчику ЖК «Етно Дім» зупинились, будинки не можуть ввести в екплуатацію, а люди отримати майнові права на квартири.