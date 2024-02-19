Днями у Винниках став публічним скандал із будівництвом житлового комплексу на вул. Винна Гора, 7д. Більше року ЖБК «Квіткове місто» не відновлювало будівництво ЖК «Маєток Винниківський», оскільки власники землі розірвали з забудовником договір оренди. Натомість інвестори залишились під загрозою втратити свої квартири, адже власники ділянки вже передали її під забудову іншому девелоперу.

ZAXID.NET розповідає, як величезна комунальна ділянка перейшла в приватну власність сім’ї екс-мера Винників, хто заробляє на проблемному будівництві та чому покупці залишились без квартир.

Землю своїм

Проблемна земельна ділянка площею майже 2,6 га розташована на вул. Винна Гора, 7д у Винниках. Зараз вона перебуває в приватній власності дружини екс-мера Винників Сергія Уварова Уляни та її бізнес-партнерки Оксани Чорної, однак у 2005 році Винниківська міська рада організувала продаж комунальної землі на торгах. У конкурсі брали участь три фірми: ПП «Квартал Плюс», ПП «Квартал» та ТОВ «Гал-Дім», усі вони пов’язані з тодішнім мером Винників Сергієм Уваровим. Зокрема у 2008 році Сергій Уваров був співвласником ТОВ «Гал-Дім» (з 2011 року він переписав компанію на дружину). Нині єдиним власником є Андрій Чорний.

У ПП «Квартал» нині власником є Сергій Горобець, однак пізніше власником цієї фірми був Сергій Уваров. ПП «Будівельна фірма “Квартал-плюс”» теж знало Уварова, адже у 2008 році він був власником цієї фірми. Нині вона належить львів’янину Артему Нурієву. До слова, ПП «Квартал» і ПП «БФ “Квартал-плюс”» навіть були зареєстровані за однією юридичною адресою – вул. Шевченка, 1д у Винниках.

Тоді на конкурсі перемогла фірма «Гал-Дім», яка запропонувала найвищу ціну – 35 грн за м2 (майже 900 тис. грн за всю ділянку) та пообіцяла збудувати дитячий садочок на 70 місць, гімназію на 150-200 місць, два спортивні зали, басейн, спортивний та дитячий майданчики тощо. Згодом міськрада уклала з компанією договір купівлі-продажу.

У 2011 році цю землю перепродали Уляні Уваровій та дружині директора та власника «Гал-Дім» Оксані Чорній. У 2014 році вони уклали договір про будівництво 12-поверхових будинків із компанією ТОВ «Мегатек». Проти цього будівництва виступали мешканці Винників, які просили не забудовувати житлом землю, що призначалась для соціальної інфраструктури. Крім цього, за даними земельного кадастру, ця ділянка призначена для 5-ти поверхової житлової забудови та загальноосвітнього закладу.

Червоним позначена ділянка, що належить Уляні Уваровій і Оксані Чорній

Через невиконання умов прокуратура намагалась розірвати договір купівлі-продажу з ТОВ «Гал-Дім» у суді. На час кримінального розслідування на ці та інші ділянки сім’ї Уварових був накладений арешт, який скасували у 2017 році, оскільки кримінальне провадження у 2016 році закрили взагалі. А прокуратура програла Господарський та апеляційний суди у справі про повернення ділянки місту. Касацію на ці рішення прокуратура не подавала.

«Затишний дім»

Поки тривали судові процеси, на цій землі почали будувати багатоповерхові житлові комплекси, при тому, що цільове призначення на будівництво 5-поверхівок ніхто не змінював. Із 2015 року Винниківська міськрада видала кілька дозволів на забудову ділянки ТзОВ «Квіти Львова Плюс». Власником компанії є хмельницький забудовник Анатолій Попов. Упродовж 2015-2018 років тут збудували 10-поверховий ЖК «Затишний дім». У 2020 році інспекція ДАБК ввела в експлуатацію останній 10 будинок житлового комплексу.

ЖК «Затишний дім»

Ще три будинки, які позиціонували як окремий трисекційний ЖК «Маєток Винниківський», мало збудувати ОК ЖБК «Квіткове місто». Компанія зареєстрована у 2018 році в Чернівцях. Того ж року Винниківська міськрада видала відповідні містобудівні умови та обмеження. Власниками компанії є чернівчанин Данило Радовський, а також юристи Олена та Леонід Канівці. Девелопером ЖК є пов’язаний із ЖБК чернівецький забудовник Euricity Development.

Візуалізація ЖК «Маєток Винниківський»

На сайті нерухомості ЛУН вказано, що комплекс «Маєток Винниківський» має складатися з трьох будинків, один із яких будується, два – в проекті. Однак наразі продажі та будівництво призупинені, а договір оренди землі між власниками та забудовниками завершився.

Гроші готівкою, квартири немає

Днями одна з інвесторок Катерина Тимняк повідомила, що понад рік будівництво зупинене, а сам забудовник не виходить на зв’язок із вкладниками.

«Наразі ситуація плачевна. Забудовник, а також керівництво ЖБК не виходять на зв’язок з обманутими інвесторами для вирішення ситуації і не шукає виходу з неї. Понад рік часу годували обіцянками, що готуються документи, проекти комунікацій щоб запустити будівництво, але це було затягування часу», – написала Катерина Тимняк у Facebook-групі Скандальні забудови Львова.

Ще одна інвесторка Наталія Клименко живе в Запоріжжі. Вона планувала купити квартиру у Винниках, аби переїхати разом із сином, який внаслідок поранення на війні отримав інвалідність, у більш безпечний регіон. У липні 2022 року вона придбала однокімнатну квартиру в другому будинку (по факту в 12 секції) комплексу, який тільки планували будувати, оскільки в першому будинку всі 70 квартир уже були розпродані.

«Мій вибір впав на безпечніший регіон, оскільки син, на той час після тяжкого поранення, лежав, змоги перебувати під час обстрілів в укритті не було фізично. У Винниках є чудовий військовий госпіталь – це ще був один плюс до вибору місця проживання сина», – розповіла ZAXID.NET Наталія Клименко.

За її словами, договір купівлі-продажу вона укладала з ЖБК «Карпатський замок», а не з ОК ЖБК «Квіткове місто». Чому у офіційних документах фігурувала інша компанія інвесторам не пояснили. При цьому, офіційно ці дві компанії між собою не пов’язані. У розмові з ZAXID.NET Наталія Клименко стверджує, що «Карпатський замок» створили на базі «Квіткового міста» і в документах на це будівництво фігурує саме ЖБК «Карпатський замок». Наталія Клименко сплатила забудовнику всю суму готівкою – 826,6 тис. грн. Однак будівництво її секції так і не розпочалось, а представники забудовника спершу обіцяли відновити будівництво, а згодом перестали відповідати на дзвінки.

«Восени новий представник відділу продажів Дмитро повідомив, що власники землі не продовжили договір оренди і будівництва нашої секції не буде. Інвестори вимагали проведення зборів із керівництвом ЖБК і забудовником, щоб отримати відповіді про повернення коштів інвесторам», – розповіла інвесторка, втім на призначену 2 грудня 2023 року інвесторами зустріч забудовник не приїхав.

ОК «ЖБК Карпатський замок» зареєстрований у 2020 році в Чернівцях. Власниками компанії вказані чернівчани В’ячеслав Баран і Неля Стрієнко.

«Затишний дім новий»

За інформацією земельного кадастру, 3 листопада 2023 року Уляна Уварова та Оксана Чорна за договором про суперфіцію передали землю під забудову ТзОВ «Евріка-2020», а на будмайданчику відкрився відділ продажу ЖК «Затишний дім новий». Компанія зареєстрована у 2020 році на вул. Винна Гора, 5 у Винниках, хоча раніше її юридична адреса була така ж, як у ТзОВ «Квіти Львова Плюс» – вул. Стрийська, 111в, офіс 4. Одноосібним власником компанії мешканець Хмельницького Олександр Міхальчук.

Інша компанія Олександра Міхальчука фігурували у скандалі з виділенням землі під дачі АТОвцям біля колишнього Винниківського озера. У 2018 році голова ЛОДА Максим Козицький виділив 18 ділянок для будівництва дач учасникам антитерористичної операції та їхнім рідним. Вже у серпні того ж року всі ці ділянки одним лотом виставили на продач через сайт OLX. У листопаді 2021 року ці ділянки перейшли у власність ТзОВ «Стилобат-П», що належить Олександру Міхальчуку. У 2024 році інша компанія зі схожою назвою «Стилобат М», що зареєстрована вул. Винна Гора, 7б у Винниках, отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво 4-поверхівок біля колишнього озера. Однак усі ділянки перебувають у приватній власності «Стилобат-П».

Попри те, що ділянка вже передана в суперфіцію іншій компанії, ЖБК «Квіткове місто» зареєструвало за недобудом на вул. Винна Гора право власності. Як вказано в реєстрі нерухомості, будинок зведений на 51,8%. Зі слів інвесторів, власники ділянки намагаються скасувати це право власності в суді. Зараз Личаківський райсуд розглядає позов ЖБК «Квіткове місто» до Оксани Чорної та Уляни Уварової про поділ ділянки і визнання права власності на частину ділянки.

Будівництво ЖК «Маєток Винниківський» станом на лютий 2024 року

«В листопаді власниці ділянки звернулись в поліцію з заявою про шахрайство, бо нібито вони не знали, що на їх ділянці відбувається якесь будівництво і продають квартири, оскільки договір оренди з ЖБК вони розірвали через те, що там не відбувались ніякі роботи і вже знайшли нового забудовника. А в ЖБК нам кажуть, що там не могли відбуватись ніякі роботи через те, що був розірваний договір», – розповіла ZAXID.NET Наталія Клименко.

Вона також стверджує, що власниці землі ініціювали кримінальне провадження через нібито незаконне будівництво, в якому вони фігурують як потерпілі, натомість інвестори проходять у справі як свідки. У реєстрі судових рішень інформації про це провадження наразі немає.

Станом на момент публікації ZAXID.NET не вдалось сконтактувати з представниками ЖКБ «Квіткове місто» і ЖБК «Карпатський замок». Уляна Уварова також не відповідає на телефонні дзвінки. Ошукані інвестори закликають потенційних покупців не купувати квартири у нового інвестора, доки не вирішиться спір із попереднім.