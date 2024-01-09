Червоним позначене розташування 18 ділянок, які у 2020 році ЛОДА виділила під дачі атовцям

Поблизу відпочинкового комплексу Emily Resort у Винниках збудують багатофункційний комплекс із квартирами на верхніх поверхах та дитсадком на ділянках, які були виділені учасникам АТО під будівництво дач. Відповідні містобудівні умови та обмеження видало управління архітектури Львівської міськради 26 грудня, однак відповідний наказ на сайті ЛМР опублікували 4 січня.

Йдеться про забудову 18 ділянок загальною площею 1,08 га, що розташовані неподалік колишнього Винниківського озера, на місці якого збудували «Академію футболу» та курорт Emily Resort, що належать львівському бізнесмену Григорію Козловському. Зараз ділянки призначені для будівництва багатоквартирного житла з торговельно-розважальною інфраструктурою, однак у червні 2020 році голова ЛОДА Максим Козицький виділив ці 18 ділянок для будівництва дач учасникам антитерористичної операції та їхнім рідним. Кожна ділянка була розпайована на 0,06 га та призначена для індивідуального дачного будівництва. Деякі учасники АТО з цього списку раніше вже раніше отримували і земельні ділянки, і 100 тис. грн допомоги від Львівської міської ради.

Фото ділянок станом на 2020 рік

Вже у серпні того ж року всі ці ділянки одним лотом на сайті OLX виставили на продаж за 540 тис. доларів, що за тодішнім курсом НБУ становило понад 14,8 млн грн. У листопаді 2021 року ці ділянки перейшли у власність ТзОВ «Стилобат-П». Ця ж компанія звернулась до Львівської міської ради, щоб внести зміни у детальний план території і і змінити їх цільове призначення на будівництво багатоквартирного житла. Й 23 грудня 2021 року ці зміни до ДПТ затвердили. Тоді власник компанії «Стилобат-П» Олександр Міхальчук у коментарі журналістам антикорупційного видання NGL.media розповів, що має намір будувати 4-поверхові будинки, однак їхню кількість не вказав. Тоді забудовник мав намір передати атовцям 10% від збудованого житла або грошовий еквівалент.

За даними земельного кадастру, всі ділянки перебувають у приватній власності «Стилобат-П». У грудні 2023 року компанія з схожою назвою ТзОВ «Стилобат М» звернулась у Львівську міську раду за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво комплексу з квартирами на верхніх поверхах та дитсадком. Як вказано у МУО, висота будівель не має перевищувати 15,85 м, а площа забудови – 36,6%. Земля належить до зони Г-2, що передбачає будівництво до 4 поверхів. Прикметно, що 26 грудня питання видачі цих містобудівних умов на засіданні виконавчого комітету не обговорювали.

ТзОВ «Стилобат М», зареєстроване у листопаді 2021 року у Винниках на вул. Винна Гора, 7б – тоді ж і за тією ж адресою, що і «Стилобат-П». Одноосібним власником компанії вказаний винниківчанин Богдан Кузьма, а директоркою – Тетяна Солиган. Богдан Кузьма був у переліку атовців, які у 2020 році отримали від ЛОДА один із паїв під будівництво дачі. На Богдана Кузьму записані дві ділянки у Винниках і два будинки у Винниках і селі Поляни в Золочівському районі.

Тетяна Солиган – дружина іншого учасника АТО з Винників Юрія Солигана, який відомий в містечку завдяки громадській діяльності. На початку 2019 року він домігся закриття всіх місцевих салонів гральних автоматів.