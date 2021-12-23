Земельна ділянка, де планується багатоквартирне будівництво, розташована неподалік колишнього Винниківського озера, де зараз будують відпочинковий комплекс і футбольну академію

На території, яку виділяли атовцям під ведення дачного будівництва, планують збудувати багатоквартирні будинки. Депутати Львівської міської ради на засіданні 23 грудня дозволили внести зміни у детальний план території у біля Винників, що дозволить таке будівництво. За відповідну ухвалу проголосували 35 депутатів.

Нагадаємо, у червні 2020 року голова ЛОДА Максим Козицький підписав розпорядження про виділення 18 земельних ділянок під індивідуальне дачне будівництво для учасників АТО та їхніх рідних. Кожен отримав по ділянці площею 0,06 га на вул. Богдана Хмельницького, що фактично на межі між Львовом та Винниками. Загальна площа виділеної землі перевищує 1 га. Раніше також затвердили детальний план території, що передбачає будівництво дачних будинків на цій вулиці.

Виділені земельні ділянки розташовані неподалік Винниківського озера, де зараз бізнесмен та депутат Львівської міськради Григорій Козловський будує спортивно-відпочинковий комплекс.

Улітку минулого року 18 ділянок на цій території виставили на продаж за 540 тис. доларів. Станом на листопад 2021 року ці земельні ділянки перебувають у власності ТзОВ «Стилобат-П». Ця компанія звернулась до Львівської міської ради, щоб внести зміни у детальний план території і 23 грудня депутати розглянули відповідний проект ухвали і підтримали його.

За інформацією «Наших Грошей. Львів», на ділянках, які були передабчені під індивідуальне дачне будівництво, планують звести багатоквартирне житло. Зокрема, власник компанії «Стилобат-П» Олександр Міхальчук повідомив журналістам, що має намір будувати тут 4-поверхові будинки, однак не назвав кількість таких будинків.

За словами Міхальчука, тут також буде приватний дитячий садок, магазини і аптека. 10% від збудованого житла або їхній грошовий еквівалент забудовник має намір передати атовцям.