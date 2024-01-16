Мешканців ЖК на вул. Кільцевій, 17 у Винниках вже вдруге за останні півроку відмикають від електрики за борги забудовника

Житловий комплекс Rubicon City у Винниках знову відімкнули від електрики через борги забудовника перед «Львівобленерго». За словами мешканців ЖК, лише станом на кінець грудня 2023 року цей борг становив півтора мільйона гривень, при цьому, що раніше самі мешканці зібрали близько 2 млн грн на придбання підстанції та вже неодноразово самі частково погашали борги, аби уникнути знеструмлення. Забудовник і надалі пропонує мешканцям самим зібрати гроші на погашення боргів.

Ідеться про житловий комплекс Rubicon City будівельної компанії «Рубікон Груп», що розташований у Винниках на вул. Кільцевій, 17. Він складається із чотирьох будинків, у перший із яких давно заселений, ще два перебувають на етапі будівництва. При цьому, навіть перший будинок забудовник повноцінно не приєднав до загальної мережі комунікацій, тому, наприклад, електрику мешканці ЖК отримували від підстанції, що живить будівельний майданчик. Як розповів ZAXID.NET один із власників квартири в ЖК Rubicon City Дмитро Мірошниченко, мешканці вже зібрали близько 2 млн грн на саму підстанцію, яка б мала окремо живити помешкання. Втім через борги за саму електроенергію забудовник не може ввести збудовану підстанцію в експлуатацію.

За словами мешканців ЖК Rubicon City, із якими спілкувався ZAXID.NET, упродовж кількох років періодично в заселеному будинку були проблеми з водою та каналізацією. А в серпні 2023 року, через борги та перенапругу, «Львівобленерго» майже на добу знеструмив комплекс. Тоді мешканці зібрали частину грошей, після чого ЛОЕ відновило електропостачання. Колишній директор фірми-забудовника Тарас Іваньо тоді запевнив, що сплатив борг, натомість нова дирекція «Рубікон Груп» стверджує, що борг непогашений, а грошей для сплатити попередня дирекція не передала.

У понеділок, 15 січня, ЛОЕ знову знеструмило житловий комплекс за борги, при тому, що система теплопостачання в квартирах повноцінно працює лише завдяки електроенергії. Дмитро Мірошниченко розповів ZAXID.NET, що перебувати в квартирі без електрики при мінусовій температурі за вікнами практично неможливо.

16 січня ініціативна група мешканців ЖК, разом і директоркою фірми-забудовника «Рубікон Груп» Інною Гищук звернуться до Личаківської районної адміністрації. ZAXID.NET звернувся за коментарем до Інни Гищук, вона пообіцяла надати його після завершення наради в РА.

Зазначимо, що в червні 2023 року львівська будівельна компанія «Рубікон Груп» опинилася в центрі скандалу. Вкладники будівельної компанії звинуватили забудовника у шахрайстві. Річ у тім, що вкладники, які купили помешкання в ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій, не можуть отримати квартири через низку причин, серед яких корпоративний конфлікт всередині компанії, кримінальне провадження, недобудовані секції та невведене в експлуатацію житло через непідʼєднані мережі.

Офіційно компанія «Рубікон Груп» належить мешканці Мостиського району Марті Іваньо, львівʼянці Тетяні Мамчак, а також невеликі частки мають Ілона-Марія Пастущак, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глоріон"» і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сіті Інвест Девелопмент"». Торік у компанії змінилася дирекція - багаторічного керівника Тараса Іваньо відсторонили, натомість призначивавши Інну Гищук. Власне, через внутрішній конфлікт між власниками та дирекцією кілька об’єктів компанії «Рубікон Груп» заморожені або мають проблеми з комунікаціями. Більше про проблеми будівельної компанії «Рубікон Груп» читайте в матеріалі ZAXID.NET.