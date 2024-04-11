Личаківський районний суд Львова частково задовольнив позов львів’янки до скандального забудовника «Рубікон Груп», зобов’язавши компанію виплатити 120 тис. грн через порушення умов договору купівлі квартири. Забудовник вчасно не завершив будівництво ЖК та не ввів його в експлуатацію.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, до суду звернулась вкладниця львівської будівельної компанії «Рубікон Груп» Інна Орлова. Жінка ще у січні 2020 року уклала договір на купівлю квартири у одному із ЖК цієї компанії, оплативши повну вартість – 586 тис. грн. Забудовник обіцяв здати будинок в експлуатацію у ІІ кварталі 2021 року, але не виконав взяті на себе зобов’язання, не завершив будівництво та не ввів будинок в експлуатацію.

Позивачка хотіла стягнути з «Рубікон Груп» понад 5 млн грн пені (за період з вересня 2022 року до вересня 2023 року) – 3% від вартості робіт за кожен день прострочення договору.

Представник відповідача, «Рубікон Груп», скерував до суду клопотання про зменшення розміру пені до 93 тис. грн, що становить 1/5 розміру сплаченого позивачкою забезпечувального платежу.

Справу розглядав суддя Володимир Мармаш. Він зазначив, що наданий позивачкою розрахунок пені є вірним, але через особливість цієї справи, суддя вважає, що є підстави для її зменшення. Зокрема, розмір неустойки, яка обрахована лише за один рік, понад в десять разів перевищує вартість квартири, що «спотворює її дійсне правове значення».

Суддя частково задовольнив позов Інни Орлової про стягнення пені з «Рубікон Груп», зменшивши суму до 120 тис. грн. Рішення ще може бути оскаржене.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон Груп»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Незважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина володіє 50% статутного капіталу «Рубікон Груп». Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським заопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплекса займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу), а також Ірина Іваник та Галина Іваник (по 25%). Ірина та Галина Іваники є родичками Ігоря Іваника, який увійшов у керівницво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.