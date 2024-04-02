Близько сотні клієнтів львівської будівельної компанії «Рубікон Груп» вийшли на пікет біля Львівської міської ради

У вівторок вранці, 2 квітня, близько сотні клієнтів львівської будівельної компанії «Рубікон Груп» вийшли на пікет біля Львівської міської ради. Вкладники, які придбали квартири у майбутніх ЖК Rubicon City, ЖК «Етно Дім» та ЖК Pictorial уже 10 місяців вимагають від забудовника відновлення будівництва. Однак досі їхні вимоги лише ігнорували.

Надія Іванчук придбала майнові права на квартиру у ЖК «Етно Дім» на вул. Вулецькій у вересні 2021 року.

«У нас п’ята черга будівництва. Станом на сьогодні термін нашого договору вже закінчився. Тобто будинок мав би бути зданий в експлуатацію. Але фактично на будові викопаний котлован, в якому зараз вже утворився ставок. Коли ми звертались до дирекції «Рубікон Груп», щоби отримати якусь інформацію про те, коли буде відновлене будівництво, то колишня дирекція, якій ми платили гроші, відхрестилась від нас. Вони сказали, що вже не є директорами і більше не мають стосунку до будинку. А теперішня дирекція стверджує, що грошей на рахунках немає, все вивели, рахунки заморожені, будувати нема за що, документів теж немає, бо їх не передала минула дирекція і що вони безпорадні», – каже Надія Іванчук. Львів’янка каже, що нова дирекція працює вже рік, але за цей час нічого не зробила.

«Коли ми питаємо їх, що буде далі, нам нічого й ніхто не каже. Повернути гроші неможливо, розірвати договір – страшно, бо незрозуміло, що буде далі, чи отримаємо ми хоч щось. Фактично кошти немає з чого повертати. І ми перебуваємо у безвихідній ситуації», – додала Надія Іванчук.

За її словами, клієнти «Рубікон Груп» два тижні тому почали подавати у поліцію, там заяви прийняли, але далі справа не просунулась – жодних справ слідство не порушило.

«Із незрозумілих причин справу не хочуть порушувати. Але ми будемо добиватись, щоб слідство таки відкрили», – додала львів’янка.

Один із вкладників ЖК Rubicon City у Винниках Віталій Дієгуц пояснив ZAXID.NET свої вимоги до міської влади. За словами чоловіка, компанія «Рубікон» уже на три роки протермінувала здачу будинку, а зараз вимагає доплатити за уже придбані квадратні метри. Віталій Дієгуц вважає це шахрайством, на яке не реагує міська влада.

«Ми уже третій рік без своїх квартир – здача будинку мала буде ще у 2021 році, зараз уже 2024 рік, а ми досі не отримали свого житла, хоча за нього більшість людей сплатила 100% вартості. На усі спроби домовитись з керівництвом «Рубікону» ми чули “відмазки”. На останній зустрічі, яка відбулась три тижні тому, з’явився так званий власник землі – Момут Михайло – він фактично орендар, договір суборенди. Він запропонував, щоб інвестори, які вже заключили договора («Рубікон» їх прострочив), доплатили за квадратні метри. Яким чином це все може відбуватись – незрозуміло. На попередніх зустрічах, попередній директор Тарас Іваньо казав, що гроші на добудову нашої секції є, тепер кажуть доплатіть. Відбуваються якісь шахрайські дії і влада на це ніяк не реагує», – каже Віталій Дієгуц.

Ошуканий вкладник розповідає, що секція будинку збудована уже на 80% і раніше керівництво «Рубікону» озвучувало суму – 28 млн грн, яка необхідна для завершення робіт.

«Вони кажуть, що якщо ми не доплачуватимемо за квадратні метри, то вони нам повернуть гроші. Тобто в них є гроші, щоб повернути людям, але вони не хочуть добудувати [будинок]. Це шахрайство», – вважає Віталій Дієгуц.

Мер Львова Андрій Садовий поспілкувався із ошуканими вкладниками та пообіцяв створити робочу групу. У неї увійдуть представники від мешканців, заступник міського голови Любомир Зубач, представники юридичного департаменті та інші посадовці.

«Ми відсьогодні починаємо офіційно працювати. Будемо шукати тих, хто вам зробив біду, залучаючи правоохоронні органи. Робитимемо це максимально публічно та ефективно. Ви повинні розуміти, що я не є прокурор, поліцейський чи суддя. Я такий самий, як ви, просто ви мене наймали служити, що я помагав вам. Зі своєї сторони я зроблю максимум», – сказав міський голова Львова.

Що відомо про будівельну аферу «Рубікон Груп»?

Про будівельну аферу ТзОВ БіК «Рубікон Груп» стало відомо влітку 2023 року. Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках.

Це сталось після того, як у червні 2023 року в «Рубікон Груп» відбулась зміна керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка. Останній прямо пов’язаний із Веремеєнком бізнесовими зв’язками. Нагадаємо, що Олександр Веремеєнко був засновником скандальної ГО «Українська Спілка Учасників АТО». Ця громадська організація відзначилась у численних вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Незважаючи на звільнення з посади директора, Тарас Іваньо зберіг контроль над фірмою, оскільки його дружина володіє 50% статутного капіталу «Рубікон Груп». Іваньо назвав усунення його з посади «рейдерським заопленням» фірми та навіть спробував оскаржити рішення про звільнення у суді, але невдало.

Після цього будівництво житлових комплексів «Рубікон Груп» повністю зупинилось. Як відомо ZAXID.NET з власних джерел, неодноразові спроби обох сторін домовитись не мали успіху, оскільки ніхто з учасників перемовин не мав наміру поступатись своїми інтересами. У цих перемовинах брав безпосередню участь як Тарас Іваньо, так і Олександр Веремєнко, а також клієнти будівельної компанії.

Тим часом заручниками корпоративного конфлікту стали тисячі клієнтів, які придбали в «Рубікон Груп» майнові права на майбутні квартири у ЖК «Етно Дім», ЖК Pictorial та ЖК Rubicon City у Винниках.

Окрім того, правоохоронці розслідують крадіжку однією з працівниць фірми 53 млн грн із «Рубікон Груп». Цю справу зараз розглядає Голосіївський районний суд Києва.

Корпоративні суперечки не завадили сторонам конфлікту збудували біля озера у Мостиськах готельний комплекс. Будівництвом цього комплекса займалось ТзОВ «Богемія», яким володіють дружина Тараса Іваня Марта (50% статутного капіталу), а також Ірина Іваник та Галина Іваник (по 25%). Ірина та Галина Іваники є родичками Ігоря Іваника, який увійшов у керівницво «Рубікон Груп» після звільнення Тараса Іваня.