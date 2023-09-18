У Брюховичах на землях рекреації будуть 5-поверховий житловий комплекс

Міська інспекція Держархбудконтролю Львова звернулась у прокуратуру, щоби зупинити незаконне будівництво житлового комплексу на землях рекреації в Брюховичах. Дозвіл на будівництво видала ще Брюховицька сільська рада, втім за призначенням на цій ділянці не можна було будувати житло.

7 липня 2020 року Брюховицька селищна рада видала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з комерційними приміщеннями на вул. Курортний проїзд, 3. На момент видачі МУО ділянка площею 0,25 га була призначена для розміщення об’єктів рекреаційного призначення, втім у 2021 році компанія ТзОВ «Еф-Лінг» приватизувала цю ділянку, змінивши цільове призначення під будівництво житла.

Згідно з сайтом продажу, «Еф-Лінг» будує на вул. Курортний проїзд, 3 п’ятиповерховий ЖК Svoї Parkhouse на 80 квартир. Помешкання тут продають за 870 доларів США за квадратний метр і обіцяють здати будинок у експлуатацію в першому кварталі 2024 року.

У серпні забудовник звернувся до Львівської міськради, яка після приєднання Брюховичів до ОТГ стала правонаступницею сільради, що отримати дозвіл на внесення змін у вже видані МУО. Втім міськрада відмовила, оскільки компанія не подала топографо-геодезичний план ділянки та не змогла встановити параметри змін, які будуть внесені в містобудівну документацію.

Як повідомили 18 вересня в департаменті містобудування ЛМР, міська інспекція Держархбудконтролю звернулася у прокуратуру, щоби скасувати видані містобудівні умови і обмеження для ТзОВ «Еф-Лінг». У ДАБК стверджують, що проектування будинку теж відбулося із порушенням. Оскільки на час воєнного стану повноваження інспекції частково призупинені, ДАБК звернулась у прокуратуру, аби зупинити незаконні будівельні роботи. Міськрада також закликала мешканців не поспішати з купівлею житла вул. Курортний проїзд, 3 у Брюховичах.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Еф-Лінг» зареєстроване менше двох років тому за адресою будівництва в Брюховичах. Власниками компанії є львівʼяни Володимир Сабат і Наталія Куча. Володимир Сабат є власником Baykal Resort на озері Задорожнє, а Наталія Куча причетна ще до кількох будівельних компаній у Львові.