На місці недобудованої школи в Брюховичах почали будувати приватні апартаменти

Шевченківський районний суд Львова втретє наклав арешт на земельну ділянку площею майже 3,5 га у Брюховичах, де на місці недобудованої школи почали будувати приватні апартаменти. Попередні два арешти власники ділянки скасовували в апеляції. Про це 19 вересня повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Новий арешт на ділянку накладений як забезпечення позову місцевого мешканця. За його словами, він готує позов до Львівської міськради, а також до підприємства громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця», щоб скасувати рішення про передачу ділянки у постійне користування і реєстрацію землі. Він зазначив, що територія забудови межує з його будинком, а внаслідок побудови апартаментів буде вирубано дерева. Тому він вважає рішення селищної ради про передачу ділянки під забудову незаконною.

Суддя погодився із аргументами мешканця Брюховичів і наклав арешт на ділянку. Ухвала суду про забезпечення позову є виконавчим документом і вимагає негайного виконання. Однак її можна оскаржити в суді впродовж 15 днів.

Нагадаємо, комунальну ділянку площею 3,5 га у Брюховичах разом із недобудованою школою у постійне користування отримало підприємство ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"». Організація декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак, як з’ясувалося, центр реабілітації мав займати лише невелику частину від загальної площі нового будівництва.

Коли Брюховичі увійшли до Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження. Суд двічі накладав та двічі скасовував арешт на цю земельну ділянку. Зараз у цій справі триває досудове розслідування.

ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім у жовтні 2022 року через суд ці роботи вдалось зупинити.

Після останнього скасування арешту на ділянку 2 вересня на ній розпочались будівельні роботи. Наприкінці серпня міський голова Львова Андрій Садовий звернувся в поліцію й попросив відреагувати на захоплення землі і зупинити підготовку до будівництва апартаментів на території школи. Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва.