Йдеться про ділянку площею 3,5 га в Брюховичах на вул. Широкій, 2, на якій розташована недобудована школа

Галицький районний суд Львова арешт на земельну ділянку площею майже 3,5 гектари та будівлю недобудованої школи в Брюховичах, накладений в рамках кримінального розслідування. Відповідне рішення суддя ухвалив у середу, 2 серпня, повідомило NGLmedia.

Йдеться про ділянку площею 3,5 га в Брюховичах на вул. Широкій, 2, на якій розташована недобудована школа. Її почали будувати ще у 1992 році й за три роки припинили будівництво через брак фінансування. У 2020 році Брюховицька селищна рада передала ділянку в безкоштовне користування ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"», а недобуд списала з балансу. Громадська організація планувала збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів, однак у жовтні 2020 року вона отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво масштабного комплексу із житлом і торговим центром, у якому центр реабілітації мав займати лише 500 м2 з 44 тис. м2 загальної площі.

Через виділення землі ГО у 2021 році прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем), а Галицький районний суд у межах провадження ділянку арештував. Вперше суд скасував арешт у вересні 2022 року, але в грудні Львівський апеляційний суд його поновив. Арешт передбачав, що ділянку не можна продати або передати у власність, а також заборону на користування землею і знесення недобудованої школи.

Арешт зняли за клопотанням ГО «Асоціація інвалідів захисників вітчизни "Львівська здравниця"». Представники ГО подали до суду заяву, в якій зазначили, що підозрюваних у справі досі нема, а накладений арешт блокує діяльність підприємства. 2 серпня суддя Віталій Радченко повторно скасував арешт на ділянку, що тепер дозволяє розпочати на ній будівельні роботи.

Зазначимо, що восени 2022 року, після скасування арешту, на території недобуду з’явилась будівельна техніка. Тоді з’ясувалося, що ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Втім Львівська міська рада, що після приєднання Брюховичів до Львівської ОТГ стала правонаступницею майна, на засіданні міської комісії ТЕБ і НС вирішила блокувати доступ до будівельного майданчика. У лютому 2023 року забудовник рішення комісії скасував у Львівському окружному адмінсуді. Це рішення Шевченківська РА не змогла оскаржити у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

Нещодавно компанія «Сенсар Груп» представила оновлений проект комплексу та погодилась виділити 10 млн грн для будівництва школи в Брюховичах. Забудовник забрав із проекту ТРЦ, натомість залишив готель із апартаментами на 3-4 поверхи, приватний дитсадок і реабілітаційний центр для ветеранів на близько 1000 м2. Крім цього, загальна площа забудови має зменшитись приблизно вдвічі, а площа забудови не має перевищувати 27%.

Запорізька компанія «Сенсар Груп» вийшла на львівський ринок під час війни й заявила про плани будівництва у Львові та Яремчі. Компанія належить мешканці Дніпра Світлані Васильєвій, яка працювала у різних відділеннях виконавчої служби в Одесі та Києві. Директорка фірми Олена Бартуль, яка неуспішно йшла на місцеві вибори у 2020 році від партії «Слуга Народу». На сайті СЕО компанії вказаний Марк Марченко.