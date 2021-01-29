Забудовник житлового комплексу незаконно додав п'ятий поверх, який тепер має знести

Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення, яким зобов’язав забудовника знести незаконно збудований п’ятий поверх у житловому комплексі на вул. Варшавській, 112 у Львові. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення суду від 21 січня.

У справі йдеться про житловий комплекс на Варшавській, 112, який будує ТОВ «Ферозіт». Згідно з матеріалами справи, ще у 2016 році на будівництво з перевіркою прийшла Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львові, але на об’єкт інспекторів не допустили. На початку 2017 року інспекція повернулась і виявила низку порушень у будівництві.

Так, забудовник додав п’ятий поверх, який не є мансардним, а також перекриття між п’ятим та шостим горищним поверхами, на якому розміщується машинне відділення ліфта, що не відповідало проектній документації. Також «Ферозіт» відхилився від містобудівних умов та обмежень: перевищив висоту (з 17,7 за МУО до 21,1 метра), збільшив житлову площу з 661 до 738 м2 і будівельний об’єм з 5,7 тис. м3 до 6,1 тис. м3.

За це інспекція наклала на компанію штраф і видала припис про усунення порушень, приведення будівництва у відповідність до проекту. Забудовник штраф сплатив, але усувати порушення відмовився, тому у 2018 році справу передали до суду.

У суді ТОВ «Ферозіт» намагалося заперечити позов інспекції про знесення п’ятого поверху. Товариство повідомило суд, що на квартиру на цьому поверсі набула право власності приватна особа.

Однак суд відкинув цей аргумент і підтримав інспекцію. Рішення набуде законної сили впродовж тридцяти днів після прийняття, якщо не буде оскаржене у апеляційному суді.

ТОВ «Ферозіт» зареєстроване у місті Теребовля Тернопільської області, а його власниками є Михайло Потій (78% статутного капіталу) та Володимир Домащук (22%). Як зазначається на сайті компанії, фірма спеціалізується на торгівлі будівельними матеріалами.