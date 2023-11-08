Ще кілька років тому частину території Львівського геріатричного пансіонату передали в користування новоствореної ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”». Багато років міська рада через суд намагалась повернути ділянку в користування міста та передати лікувальному закладу, втім суд залишив землю за громадською організацією. У 2021 році ГО зареєструвала на цій ділянці неіснуючу споруду та передала в іпотеку компанії, що пов’язана з депутатом Львівської міськради Олексієм Різником.

Тепер адміністрація пансіонату намагається в суді скасувати реєстрацію на неіснуючу будівлю, але поки триває розслідування невідомі періодично намагаються встановити на ділянці бетонні блоки. ZAXID.NET розповідає, як частина комунальної землі потрапила в руки сумнівній організації та хто має плани на її забудову.

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Суд на 10 років

Львівський геріатричний пансіонат розташований на околиці Львова – на 14 га території на вул. Медової Печери, 71, впритул до Винниківського лісу. Більшість території пустує, а сам пансіонат, який є комунальним підприємством Львівської обласної ради – періодично потрапляє в скандали через неналежні умови для пацієнтів.

Земельна ділянка під пансіонатом та прилеглими приміщеннями неоформлена, втім перебуває в комунальній власності Львівської міської ради й закріплена за лікувальним закладом із 1998 року. У 2009 році новостворена ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» звернулась до Львівської облдержадміністрації з проханням передати частину землі пансіонату – 2,4 га – в постійне безстрокове користування організації. Втім ЛОДА у передачі землі відмовила, мотивувавши це тим, що територія перебуває в межах міста.

Втім тоді геріатричний пансіонат перебував у підпорядкуванні ЛОДА, тому Львівський окружний адмінсуд вирішив, що ділянка під ним – державна й зобовʼязав тодішнього голову Львівської ОДА Миколу Кмітя видати розпорядження про передачу 2,4 га території пансіонату в постійне безстрокове користування «Центру реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”». У рішенні суду йшлося, що пансіонат надав згоду на відчуження землі. Втім це рішення в 2016 році скасував Вищий адміністративний суд, а оскаржити постанову в касації громадській організації не вдалось.

Вже через рік Львівська міська рада звернулася до різних судів із позовом про скасування розпорядження голови ОДА. Зрештою у 2019 році міській раді вдалось відстояти право на землю, однак Верховний Суд визначив, що ділянка перебуває в користування ГО законно. Того ж року міська рада нарешті оформила цю ділянку за собою.

Майно-неведимка

На прилеглій до пансіонату території є чимало будівель, які перебувають на балансі Львівської облради. Всі вони є майном пансіонату, однак далеко не всі споруди перебувають у задовільному стані і придатні до використання. Втім ділянка, що перебуває в користуванні «Центру реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» вільна від забудови й всі роки судових процесів ніяких будівельних робіт на ній не відбувалось.

Із реєстру нерухомості можна дізнатись, що у 2021 році державний реєстратор Мостиської міської ради Марія Поліщак зареєструвала за ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» право власності не нежитлове приміщення площею 56,8 м2 на території пансіонату. Насправді ж цього приміщення на цій ділянці не існує і ніколи там не існувало. В документах вказано, що реєстраторка зареєструвала приміщення на підставі поданого технічного паспорта, який нібито виготовило обласне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», яке теж належить Львівській облраді.

Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, наразі в цій справі триває досудове розслідування. З ухвали суду відомо, що БТІ заперечило видачу відповідного технічного паспорта на приміщення площею 56,8 м2 на вул. Медової Печери, 71, натомість за цим інвентарним номером зареєстрована прохідна пансіонату.

Водночас, як стало відомо з реєстру нерухомості, наприкінці 2021 року ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс».

У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату. 2 листопада на територію приїхали кілька автомобілів, які знову намагались встановити бетонні блоки, втім їм завадили працівники геріатричного пансіонату.

«Міська рада, обласна рада та керівництво пансіонату консолідовані у своїй позиції. Усі 14 га – це землі геріатричного пансіонату. Зробимо всі потрібні для цього юридичні кроки. На найближчу сесію Львівської міськради виносимо відповідну ухвалу. Також сподіваємося на активну підтримку правоохоронних органів. Адже з липня триває кримінальне провадження через підозру в підробленні документів, зокрема тих, завдяки яким було зареєстровано право власності на будівлю-фантом», – повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Тепер міська рада планує винести на розгляд депутатів проекти ухвал про відведення цієї землі геріатричному пансіонату.

Невідоме приміщення з відомими прізвищами

Прикметно, що ще з 2013 року інтереси ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» захищав Володимир Марусяк, адвокат, а нині депутат Львівської міської ради від «Європейської Солідарності». Директором організації вказаний Михайло Руденський, а власниками – мешканці Бібрки Іван Герчаківський та Мирослав Наваловський, а також львів’янин Олег Пишний.

Компанія «Агератум плюс» зареєстрована два роки тому на вул. Медової Печери, 71. Її одноосібним власником вказаний львів’янин Роман Яріш. Йому належить низка будівельних та інвестиційних компаній у Львові, а через ТОВ «Єврокомісар» він має спільний бізнес із депутатами Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та уже покійним Юрієм Ломагою. Також до 2021 року був директором компанії «Алекс Юкрейн», що належить громадянці РФ. Упродовж останніх двох місяців він зареєстрував три компанії, пов’язані з будівництвом.

Однак схоже Романа Яріша з Олексієм Різником пов’язує не лише спільний бізнес. У вересні він очолював мітинг під Львівською міськрадою проти міського голови Львова Андрія Садового, на який прийшло чимало нетверезих активістів. Тоді в коментарі журналістам ZAXID.NET він стверджував, що не знайомий із депутатом, який організував пікет, а побачив інформацію про мітинг у інтернеті. Щоправда на своїй особистій сторінці у Facebook Роман Яріш активно поширює пости Олексія Різника.