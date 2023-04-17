Представники Офісу омбудсмана перевірили Львівський геріатричний пансіонат

Представники Офісу омбудсмана відвідали Львівський геріатричний пансіонат й зафіксували низку порушень. Зокрема, йдеться про відсутність письмової згоди на лікування, порушення санітарно-гігієнічних умов та неправильне зберігання медикаментів. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у понеділок, 17 квітня, зазначив, що листи та акти реагування скерували до відповідних органів.

«Підопічні не надають письмову усвідомлену згоду на лікування, адміністрація закладу не організовує проведення огляду підопічних лікарсько-консультативною комісією, відсутні комплексні заходи з реабілітації та фізіотерапії. Є недотримання принципу безбар'єрності, доступу до питної води, порушення санітарно-гігієнічних норм, установленої норми житлової площі з розрахунку на одного підопічного», – написав Дмитро Лубінець.

Він додав, що керівництво пансіонату не контролює зберіганням інсулінових препаратів та не фіксує випадки травмування підопічних. Крім цього, у пансіонаті не забезпечується право володіти, користуватися і розпоряджатися власними грошима.

У коментарі «Суспільному» директор пансіонату Микола Модь підтвердив, що перевірка була, але він не погоджується зі звинуваченнями. За його словами, представники Офісу омбудсмана були у пансіонаті два чи три тижні тому, але заклад не отримав жодного акту або ж результату перевірки.

«Як у нас може неправильно зберігатися інсулін, якщо він зберігається у холодильнику. Про доступ до питної води: у нас є питна вода. У кожній кімнаті є вода, умивальники та санвузли. Є питна вода, ми не можемо її поставити у кожній кімнаті, але у їдальні є бутель з водою, можна собі взяти. Яким чином немає доступу до коштів, я не розумію: поштарка приходить і роздає залишки грошей, бо частину Пенсійний фонд забирає», – сказав Микола Модь.

Він додав, що пансіонат розрахований на 400 людей. Наразі там перебувають 309 підопічних