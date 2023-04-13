Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Головне управління розвідки попередньо вже знає, хто та де стратив українського військового

Українська розвідка попередньо встановила, хто стратив українського полоненого, знущання з якого росіяни зняли на відео і оприлюднили у мережі. Відомі безпосередні учасники звірства та його виконавець. Також розвідники з'ясували, де саме було скоєно цей воєнний злочин, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець з посиланням на розвідників, інформує «Радіо Свобода»

«За їхніми [українських розвідників] припущеннями, вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець в ефірі «Свобода Ранок».

Український уповноважений з прав людини відмовився розкривати більше деталей. Зокрема, він не уточнив, чи причетні до страти «вагнерівці».

«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно», – наголосив Лубінець.

Як інформував ZAXID.NET, 11 квітня у мережі з’явилося відео зі стратою українського військового російськими окупантами. Воно поширилося українськими Telegram-каналами. Більшість із них не публікують ролик з етичних міркувань, не рекомендують його дивитися вразливим людям, а закликають максимально поширювати для західної аудиторії. На відео солдат російської окупаційної армії відрізає голову українському військовополоненому.

CNN заявило, що відео зі стратою українського солдата, імовірно, зняли ще влітку минулого року. Про це свідчить велика кількість листя та трави навколо. Водночас видання заявило, що виявило ще одне відео з обезголовленням українських полонених, яке зняли бойовики ПВК «Вагнер» під Бахмутом. За даними CNN, відео, де «вагнерівці» обезголовлюють українських полонених, могли зняти нещодавно. У двох українських військових на відео були відрізані голови та кінцівки. Відео журналісти не опублікували з етичних причин.

Щодо злочину загарбників висловився президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: «є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати», і ці моторошні кадри вимагають негайної реакції всіх світових лідерів. Адже Росія здійснює подібні звірства до українців упродовж усієї війни, тому покласти край терору нелюдів – завдання всього світу.