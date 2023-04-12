Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських воїнів для того, щоб залякати українців та, перш за все, своїх військових. Таким способом командування РФ відбиває бажання окупантів здаватися у полон. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими», – заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій, попри звірства окупантів. Воїни ЗСУ продовжать брати у полон російських окупантів. Юсов наголосив, що з кожним днем все більше окупантів бажають здатися в полон. Березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект «Хочу жить» – понад 3 тис. російських військових звернулися з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон.

Водночас РФ намагається перешкоджати здачі окупантів у полон, виставляючи загороджувальні загони на фронті та посилюючи репресії всередині російського суспільства.

11 квітня у мережі з’явилося відео зі стратою українського військового російськими окупантами. Воно поширилося українськими Telegram-каналами. Більшість із них не публікують ролик із етичних міркувань, не рекомендують його дивитися вразливим людям, а закликають максимально поширювати для західної аудиторії. На відео солдат російської окупаційної армії відрізає голову українському військовополоненому.

CNN заявило, що відео зі стратою українського солдата, імовірно, зняли ще влітку минулого року. Про це свідчить велика кількість листя та трави навколо. Водночас видання заявило, що виявило ще одне відео з обезголовленням українських полонених, яке зняли бойовики ПВК «Вагнер» під Бахмутом. За даними CNN, відео, де «вагнерівці» обезголовлюють українських полонених, могли зняти нещодавно. У двох українських військових на відео були відрізані голови та кінцівки. Відео журналісти не опублікували з етичних причин.