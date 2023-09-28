У четвер вранці, 28 вересня, під Львівською міською радою відбулись одразу два пікети за скорочення некритичних витрат та збільшення видатків на допомогу Збройним силам України. Один із таких мітингів ініціював депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексій Різник, в якому брали участь щонайменше кілька нетверезих чоловіків.

Ще 22 вересня депутат міської ради Олексій Різник опублікував на сторінці у Facebook допис із своїм фото, на якому він одягнений у футболку «Садовий, віддай 2 ярди на ЗСУ». Цим дописом він анонсував флешмоб, закликавши небайдужих задонатити від 1000 грн на оборону і розмінування та в обмін на донат отримати таку ж футболку, як у нього. Згідно з умовами флешомобу, мерчі можна було забрати, показавши скріншот про пожертву, у ресторані «Королівська пивоварня», що належить бізнес-партнеру Різника, відомому львівському бізнесмену Григорію Козловському.

У середу, 27 вересня, Олексій Різник прийшов у такій футболці на засідання виконавчого комітету ЛМР. Депутат запропонував винести на розгляд виконкому питання про схвалення змін до бюджету, що передбачають фінансування програми заходів, пов’язаних із національним спротивом. Однак, про які саме заходи та суми йдеться, він не уточнив, тому члени виконкому цю пропозицію до порядку денного засідання виконкому не внесли, натомість виконком підтримав рішення про збільшення видатків на потреби військових частин до 1 мільярда гривень.

Пізніше Олексій Різник опублікував допис у Facebook, у якому анонсував пікет «небайдужих» під міською радою. Нечисленний пікет відбувся близько 15:00 під мерією.

«Працівники виконавчих органів міської влади, в тому числі на чолі з міським головою, прагнуть розділити чергові гроші і закопати їх в бруківку, замість того, щоб направити їх на потреби ЗСУ», – виголошував Олексій Різник на пікеті 27 вересня, в якому, крім нього, взяли участь ще приблизно два десятки людей, більшість із яких – люди літнього віку, одягнуті у все ті ж футболки від Олексія Різника.

Вранці 28 вересня перед засіданням сесії Львівської міськради під ратушу знову прийшли кілька десятків пікетувальників у футболках із мерчем, який за донат продавав Олексій Різник. Щоправда, сам депутат у цьому заході вже участі не брав. У розпорядженні ZAXID.NET є відео спілкування перехожого із кількома мітингувальниками, які самі ж на відео зазначають, що вживали алкоголь. Крім цього, автор відео стверджує, що від пікетувальників був відчутний виразний запах алкоголю, а також вони мали порушену координацію.

Далі подаємо відео і розшифровку діалогу зі збереженням оригінальної лексики.

Очевидець: Як вас звати?

Пікетувальник 1: Сергій.

Очевидець: А чого ви п’яні?

У цей момент підійшов другий пікетувальник у футболці із написом про «2 ярди».

Очевидець: І ви теж п’яні?

Пікетувальник 2, який підійшов до колеги: Ні.

Очевидець: А чому ви прийшли сюди?

Пікетувальник 2: Тому що Садовий …

Пікетувальник 1: Стой-стой, ну дозвольте… Ето агітация.

Пікетувальник 2: Садовий перераховує гроші на бруківку, а не на ЗСУ.

Очевидець: А чому ви п’яні?

Пікетувальник 2: А чому я п’яний?

Пікетувальник 1 до Очевидця: Ти чьо гоніш?

Перехожий збоку: Людина не п’яна, ви не бачите, що в неї проблеми?

Очевидець: Від вас перегар.

Пікетувальник 2: Це я учора випив, тому що я після праці.

Ще на одному відео пікетувальник також не може зрозуміло висловити мету своєї присутності на площі Ринок і сам зізнається, що випив перед мітингом.

Редакція подає діалог між пікетувальником і очевидцем повністю:

Очевидець: Яка мета вашого пікету? Чому ви прийшли сюди? Вчора депутат Різник був у такій футболці. Ви сьогодні прийшли в такій самій футболці. Ви знаєте його?

Пікетувальник 1: Так. Я знаю.

Очевидець: Яка мета вашого пікету?

Пікетувальник 2: Мисль [підносить вказівний палець правої руки до своєї голови].

Очевидець: А яка мета вашого пікету, хлопці?

Пікетувальник 2: Моя.

Очевидець: Яка мета пікету?

Пікетувальник 2: Змінити.

Очевидець: Що?

Пікетувальник 2: Щось в жизні. Гасударство змінити, закони змінити…

Очевидець: Як змінити государство, так?

Пікетувальник 2: Як змінити наші закони довбані, каториє несправедліві.

Очевидець: А тут закони не міняють.

Пікетувальник 2: Аа. А де міняють? А міняють там [показує рукою на Львівську міську раду]. А прислуховуються, де?

Очевидець: Що?

Пікетувальник 2: Посмотрітє закон. Я виїхав в іюні місяці.

Очевидець: А ви теж п’яний.

Пікетувальник 2: Ні.

Очевидець: Від вас перегар [чути].

Пікетувальник 2: Запах є, запах не рішає.

Очевидець: Ви ж ледве стоїте на ногах.

Пікетувальник 2: Я бутилку пива випив, да. Запах пішов. Ну шо?

Очевидець: Але ж ви ледве на ногах стоїте. А вам заплатили?

Пікетувальник 2: Ні.

У цей момент до пікетувальника підходить ще один чоловік у кепці і такій самій футболці і намагається відтягнути його убік. На питання про те, для чого він забирає пікетувальника, чоловік відповідає російською: «А зачєм он вам нужен?».

Очевидець: А ви російською мовою спілкуєтесь?

Чоловік у кепці: Я з Сєвастополя родом, я вивчаю.

Очевидець: А яка мета вашого пікету? Ви теж п’яний.

Чоловік у кепці: Ні.

Очевидець: А чому від вас запах [алкоголю]?

Чоловік у кепці: Ні, вам здається. Я можу свєдєтєльство пройти.

Очевидець: Як ваше ім’я?

Чоловік у кепці: Меня Владіслав зовут.

Очевидець: А прізвище?

Чоловік у кепці: Тарасов.

Очевидець: Тарасов Владислав. Ви з Севастополя?

Чоловік у кепці: Так.

Очевидець: Живете у Львові? Яка мета вашого пікету?

Чоловік у кепці: [показує руками на напис на своїй футболці]. Представники [показує рукою убік], хлопці в нас….

Очевидець: Поясність.

Чоловік у кепці: Без коментарієв [тікає].

Невдовзі двоє нетверезих чоловіків покинули пікет. Натомість інші мітингувальники у розмові з ZAXID.NET стверджували, що п’яних чоловіків на пікеті не бачили.

На питання, чому пікетувальники не звернулись щодо виділення коштів до депутатів міської ради, більшість із яких є однопартійцями Олексія Різника по фракції «Європейська солідарність», один із чоловіків відповів, що «більшість депутатів слухають Андрія Івановича [Садового] і голосують так, як він каже». Також він заперечував причетність до акції політичної партії «ЄС», попри те, що її анонсував член цієї фракції.

«Де ви тут бачите плакати Європейської солідарності? Я підтримую акцію, яку побачив в інтернеті», – сказав ZAXID.NET один із мітингуальників.

Паралельно з цією акцією відбувався пікет представників «Правого сектору», які в розмові з ZAXID.NET стверджували, що вони мітингують окремо, хоча їхні вимоги фактично аналогічні.