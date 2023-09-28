враховуючи усі програми міста, загальна сума підтримки для військових та їхніх родин цього року складає 2,1 млн грн

Львів збільшує видатки на потреби військовослужбовців Збройних сил України до одного мільярда гривень. До наявних вже 750 млн грн додали ще 250 млн грн. Таке рішення у четвер, 28 вересня, підтримали на засіданні сесії Львівської міської ради. Гроші підуть на закупівлю дронів, автівок та на субвенції для військових частин.

Збільшення видатків на потреби військових частин до одного мільярда гривень спершу затвердили у середу, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Потім це обговорювали на бюджетній комісії.

За словами директорки департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторії Довжик, напередодні до бюджету міста повернулося 597 млн грн. Це кошти, які були витрачені на військові облігації. Посадовці запропонували розділити їх чітко за напрямками:

250 млн грн – допомога військовослужбовцям;

274 млн грн – погашення і обслуговування боргів;

72 млн грн – резервний фонд.

«Додатково на програму спротиву ми виділяємо 250 млн грн. Таким чином загальні витрати на цю програму становитимуть 1 млрд грн. Ми починали з 500 мільйонів гривень, згодом додали 250 млн грн і зараз ще 250 млн грн», – пояснила Вікторія Довжик.

Окрім цього, у Львові передбачено ваучерну підтримку бізнесу для військових та їхніх родин, соціальні виплати для військових, допомогу через програму підтримки родин військових, виділення коштів на облаштування ЦНАПу для ветеранів, на будівництво реабілітаційних корпусів, співфінансування житла для поранених та інше. Тож відтепер, враховуючи усі програми міста, загальна сума підтримки для військових та їхніх родин цього року складає 2,1 млн грн.