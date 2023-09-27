Протягом осені у планах міста передати 2 тис. дронів для львівських бригад

Мер Львова Андрій Садовий передав військовим на передовій партію дронів від громади міста. Йдеться про 100 одиниць. Про це у середу, 27 вересня, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дрони львівським бригадам Андрій Садовий передав особисто під час свого візиту на передову.

«Їдеш Харківщиною, Донеччиною, а на кожному другому блокпості тебе зустрічають хлопці зі Львова. Ніби нікуди й не виїжджав. Передали нашим захисникам перші 100 дронів», – написав міський голова Львова.

Андрій Садовий зазначив, що протягом осені місто планує передати загалом дві тисячі дронів для львівських бригад. Їх придбають коштом Львівської МТГ. Таке рішення ухвалили депутати міської ради.

«Трохи пізніше покажемо перші результати роботи. Нам вже надіслали відео з чудовими вильотами», – зазначив Садовий.

Відомо, що міський голова Львова Андрій Садовий відвідав на передовій бійців 80-ї ДШВ, 103-ї та 125–ї бригад ТРО.

Як повідомили у Львівській міській раді, місто збільшує видатки на потреби військовослужбовців: закупівлю дронів, автівок, а також субвенції для військових частин. Таке рішення ухвалили у середу, 27 вересня, на засіданні виконкому міської ради. Далі це рішення роглянуть на бюджетній комісії, а у четвер, 28 вересня, на сесії Львівської міської ради. Загалом сума підтримки цього року для військових (всі міські програми) складе 2,1 млрд грн з міського бюджету Львова.