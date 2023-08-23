З 24 лютого 2022 року міські ради України виділили для ЗСУ майже 10 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення Львів витратив 1,1 млрд грн або ж 10% з міського бюджету на допомогу армії. Найбільше на фінансування оборонного сектору у відсотках витратили міські ради Мукачева (740 млн грн або 26%), Хмельницького (1 млрд грн або 21%) та Житомира (20%). Також високі показники мають Чернівці (0,3 млрд грн) та Бердичів (100 млн грн) – по 9%. У ГО «Комітет виборців України» розповіли, що найменші показники у Києва, Запоріжжя, Броварах, Івано-Франківська та Тернополя. Ці міста виділили для армії приблизно 2% зі своїх бюджетів.

«"Комітет виборців України" проаналізував витрати найбільших міст України на допомогу Збройним силам України з початку повномасштабного вторгнення. Інформацію отримали від 24 міських рад у відповідь на інформаційні запити. В цілому за півтора року міські ради витратили на допомогу ЗСУ майже 10 млрд грн або 7% своїх бюджетів», – йдеться у повідомленні громадської організації.

Загалом за півтора року повномасштабної війни найбільші суми для армії спрямували великі міста як Київ (1,6 млрд грн), Дніпро (1,2 млрд грн), Львів (1,1 млрд грн), Хмельницький (1 млрд грн), Миколаїв (0,6 млрд грн), Черкаси (0,2 млрд грн), Чернівці (0,3 млрд грн), Рівне (0,2 млрд грн), Запоріжжя (0,2 млрд грн), Луцьк (0,1 млрд грн), Івано-Франківськ (0,1 млрд грн). Серед малих міст найбільші витрати має Бердичів (100 млн грн), Краматорськ (78 млн грн), Новомосковськ (69 млн грн), Дрогобич (55 млн грн). Крім цього, міські ради Ковеля, Броварів, Кам'янець-Подільського виділили для армії понад 40 млн грн, а Ніжина – 35 млн грн.

За інформацією «Комітету виборців України», міські ради виділяли частину грошей на лікування, реабілітацію, соціальну підтримку військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих. Також окремим напрямом бюджетних витрат стала купівля військових облігацій. На неї Хмельницька міська рада витратила 600 млн грн, а Чернівецька міська рада – 140 млн грн.