Фуміо Кісіда підкреслив, що Японія поділиться досвідом повоєнного відновлення

Японія надасть Україні 7 млрд доларів різноманітної допомоги, підтримуючи Україні в боротьбі з агресією Росії. Про це повідомив у середу, 23 серпня, прем'єр-Міністр Фуміо Кісіда, передає «Інтерфакс-Україна».

Про надання коштів на допомогу Україні Фуміо Кісіда оголосив онлайн на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві 23 серпня. Він заявив, що Японія також допоможе Україні у галузі повоєнного відновлення та відбудови після природних катастроф.

«Японія постійно надаватиме Україні різноманітну допомогу в розмірі до 7 млрд доларів залежно від потреб», – заявив Фуміо Кісіда.

Прем'єр Японії наголосив, що країна послідовно підтримує суверенітет та цілісність України. Фуміо Кісіда додав, що Японія продовжуватиме запроваджувати санкції проти Росії та співпрацювати з країнами G7 щодо економічних обмежень агресора.

До слова, 28 липня Японія розширила санкції на експорт авто до Росії. Зміни стосуватимуться поставок усіх автомобілів – у квітні 2022 року Японія заборонила експортувати до Росії елітні автівки, а тепер розширила санкційні обмеження на вживані та нові авто різних типів.