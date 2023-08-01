Також США продовжують перемовини з Японією щодо постачання боєприпасів Україні

Сполучені Штати Америки уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо збільшення обсягів поставок 155-мм боєприпасів для контрнаступу України. Про це у вівторок, 1 серпня, повідомило видання Financial Times із посиланням на американських посадовців.

Наразі США ведуть перемовини з Японією, щоб збільшити обсяги виготовлення снарядів для України. З Південною Кореєю та Болгарією, за даними видання, США вже домовилися.

«Адміністрація Джо Байдена вже кілька місяців знала про виснаження запасів боєприпасів в України та активізувала зусилля, щоб доставити снаряди Києву. Зусилля США з надання зброї зосереджені на постачанні більшої кількості снарядів калібру 155 мм, що охоплюють поставки від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також плани наростити їхнє виробництво в США протягом наступних двох років», – повідомило FT.

За даними американської армії, США планує збільшити місячне виробництво 155-мм снарядів з 24 тис. станом на 2023 рік до 90 тис. на 2025 рік. Видання зазначає, що до початку повномасштабної війни Росії проти України США виготовляли 14 тис. боєприпасів на місяць.

Для розширення виробництва США переоснащують завод у Канаді та будують нову складальну лінію для боєприпасів у Техасі. Наразі розглядається можливість запустити виробничі потужності у штатах Айова, Арканзас та Канзас.

Нагадаємо, 25 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До пакета вартістю 400 млн доларів увійдуть 32 БТР Stryker, авіаційні ракети з лазерним наведенням Hydra-70 боєприпаси та інше.