Касетні боєприпаси надані в межах нового пакету військової допомоги від США

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про отримання Україною касетних боєприпасів зі США. Про це він заявив в інтерв'ю CNN у четвер, 13 липня.

«Ми щойно отримали їх, ми ще не використали їх, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою – ред)... Супротивник теж розуміє, що з отриманням цього боєприпасу в нас буде перевага. Противник віддасть ту ділянку місцевості, де є можливість це використовувати», – сказав Тарнавський.

За його словами, вище керівництво ухвалить рішення щодо «ділянок території, де воно може бути використане» і наголосив на обмеженнях на використання касетних боєприпасів, заявивши, що їхнє використання заборонене в густонаселених районах, навіть якщо їх окуповано російськими військами.

«Росіяни думають, що ми будемо використовувати його на всіх ділянках фронту... Це абсолютно не так. Але вони дуже стурбовані», – зазначив Тарнавський.

Як зазначає CNN, Сполучені Штати отримали від України письмові запевнення, що вони не будуть використовуватися в районах з цивільним населенням, і що їх застосування буде відстежуватися для подальшого розмінування.

Як інформував ZAXID.NET, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який включатиме касетні снаряди калібру 155-мм, 7 липня.

Що таке касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря. Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові "бомби", або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.

Україна просила в союзників касетні бомби для підтримки нинішнього контрнаступу. У Києві запевняють, що ці боєприпаси допоможуть ЗСУ цілитись на укріплені позиції росіян, зокрема, в окопи, а також компенсують брак живої сили та артилерії. Використання американських касетних боєприпасів допоможе Україні знищити більше цілей меншою кількістю снарядів, що зменшить напругу через брак 155-мм боєприпасів для артилерії.

За даними веб-сайту армії США eArmor, касетні бомби, які США мають передати Україні, стріляють зі 155-мм гаубиць, кожна каністра яких містить 88 бомб. Кожна бомба має смертельну дальність близько 10 квадратних метрів, тому одна каністра може покрити площу до 30 000 квадратних метрів, залежно від висоти, з якої випускають бомби.

Раніше ЗМІ в Україні повідомляли, що Київ також просить у США суббоєприпаси до касетних авіабомб Mk-20 Rockeye II, які ЗСУ планують використовувати для оснащення дронів.

З 2011 року у США діє закон, що забороняє експортувати або надавати як допомогу касетні бомби з рівнем відмови суббоєприпасів понад 1%. За даними джерел видання Washington Post, США ймовірно передадуть Україні касетні артилерійські снаряди М864, що виготовляються з 1987 року, і рівень відмови яких 20 років тому складав 6%. WP пише, що у Пентагоні запевняють, що їхні випробування 2020 року показали рівень відмов суббоєприпасів не вище 2,35%, пише «Голос Америки».

За даними ООН, з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси. З посиланням на дані звіту щодо глобального використання касетних боєприпасів у 2022 році ООН повідомляє, що ЗСУ також кілька разів застосовували касетні боєприпаси.

Найчастіше касетні боєприпаси критикують через те, що вони призводять до великої смертності або травм серед цивільного населення. Як і протипіхотні міни, вони лишаються небезпечними і через тривалий час після їх використання. Нерозірвані боєприпаси від касетних бомб можуть перебувати в землі кілька місяців або навіть років, загрожуючи цивільному населенню, особливо дітям. Вони можуть вбивати та калічити людей через роки чи навіть десятиліття після того, як боєприпаси були випущені.