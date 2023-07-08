Україна отримає касетні снаряди DPICM M864

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль пояснив, чому Сполучені Штати все ж вирішили передати Україні касетні боєприпаси попри те, що їх критикують через значну супутню шкоду для цивільного населення. Про це повідомляє «Європейська правда».

Представник міноборони США назвав три причини, що лежали в основі рішення Вашингтона передати Україні касетні боєприпаси.

«Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати», – пояснив він.

За словами посадовця, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, й це може завадити їм вести бойові дії та просуватись у межах контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів – не постійне, а слугує радше «мостом» до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

«І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу», – додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

Нагадаємо, 7 липня США виділили новий пакет допомоги Україні із касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря. Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові «бомби», або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.