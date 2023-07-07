Україна просила в союзників касетні бомби для підтримки нинішнього контрнаступу

США виділили новий пакет допомоги Україні із касетними боєприпасами. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у пятницю, 7 липня.

Радник Джо Байдена розповів, що США прийняли це рішення у консультаціях з Конгресом, воно було важким, але зустріло розуміння серед союзників за кордоном. За його словами, Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.

Такі кроки Вашингтона, за словами Саллівана, націлені «не залишити Україну беззбройною» та нарощуватиме виробництво артснарядів для потреб Києва

США визнають, що контрнаступ ЗСУ просувається важко через значний захист з боку РФ, однак Київ налаштований його продовжувати, оскільки ще не задіяв свої «значні сили».

Згодом Пентагон оголосив про наступний пакет військової допомоги, який включає касетні боєприпаси, вартістю 800 млн доларів. Як заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, можливості цього пакету включають:

32 БМП «Bradley» та 32 бронетранспортери «Stryker»;

31 155-мм гаубиця;

додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» та «HIMARS»;

ракети ППО AIM-7;

зенітні комплекси Stinger, Javelin;

105-мм й 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні);

ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;

обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки;

Що таке касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря. Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові "бомби", або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.

Україна просила в союзників касетні бомби для підтримки нинішнього контрнаступу. У Києві запевняють, що ці боєприпаси допоможуть ЗСУ цілитись на укріплені позиції росіян, зокрема, в окопи, а також компенсують брак живої сили та артилерії. Використання американських касетних боєприпасів допоможе Україні знищити більше цілей меншою кількістю снарядів, що зменшить напругу через брак 155-мм боєприпасів для артилерії.

За даними веб-сайту армії США eArmor, касетні бомби, які США мають передати Україні, стріляють зі 155-мм гаубиць, кожна каністра яких містить 88 бомб. Кожна бомба має смертельну дальність близько 10 квадратних метрів, тому одна каністра може покрити площу до 30 000 квадратних метрів, залежно від висоти, з якої випускають бомби.

Раніше ЗМІ в Україні повідомляли, що Київ також просить у США суббоєприпаси до касетних авіабомб Mk-20 Rockeye II, які ЗСУ планують використовувати для оснащення дронів.

З 2011 року у США діє закон, що забороняє експортувати або надавати як допомогу касетні бомби з рівнем відмови суббоєприпасів понад 1%. За даними джерел видання Washington Post, США ймовірно передадуть Україні касетні артилерійські снаряди М864, що виготовляються з 1987 року, і рівень відмови яких 20 років тому складав 6%. WP пише, що у Пентагоні запевняють, що їхні випробування 2020 року показали рівень відмов суббоєприпасів не вище 2,35%, пише «Голос Америки».

За даними ООН, з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси. З посиланням на дані звіту щодо глобального використання касетних боєприпасів у 2022 році ООН повідомляє, що ЗСУ також кілька разів застосовували касетні боєприпаси.

Найчастіше касетні боєприпаси критикують через те, що вони призводять до великої смертності або травм серед цивільного населення. Як і протипіхотні міни, вони лишаються небезпечними і через тривалий час після їх використання. Нерозірвані боєприпаси від касетних бомб можуть перебувати в землі кілька місяців або навіть років, загрожуючи цивільному населенню, особливо дітям. Вони можуть вбивати та калічити людей через роки чи навіть десятиліття після того, як боєприпаси були випущені.