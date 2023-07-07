Касетні боєприпаси нададуть в межах нового пакету військової допомоги від США

Президент США Джозеф Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів для допомоги в просуванні контрнаступу. Рішення лідера країни дозволить обійти законодавство США щодо заборони виробництва та використання касетних боєприпасів з високим процентом нерозривання, повідомило у п'ятницю, 7 липня, The Wasington Post.

Про вилучення касетних боєприпасів із запасів Пентагону для передачі Україні буде оголошено 7 липня, передає видання. За його даними, США занепокоєне затримкою контрнаступу України на окуповані території, тому ухвалило рішення про передачу касетних боєприпасів з інтенсивністю відмов понад 1%.

За словами речника Міноборони США Патрика Райдера, США планують передати Україні касетні снаряди із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%. Хоча це перевищує обмеження в 1%, встановлене американським Конгресом з 2017 року, офіційні особи заявили, що США «ретельно відбирають» боєприпаси. Їх планують виділити із запасів американської артилерії.

Касетні боєприпаси увійдуть до нового пакету допомоги Україні на суму 800 млн доларів. З даними AP, окрім боєприпасів, Пентагон надасть броньовані машини Bradley і Stryker, а також снаряди для HIMARS.

Зазначимо, касетні боєприпаси випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для мирного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку для цивільних протягом багатьох років після завершення війни.

США є одним з вісьмох членів НАТО, які не ратифікували конвенцію про заборону розповсюдження та використання касетних боєприпасів. У світі до конвенції приєдналося 120 країн. Документ конвенції про заборону касетних боєприпасів набрав чинності у серпні 2010 року.