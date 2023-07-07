Джон Кірбі заявив, що США знали про переговори чиновників з Росією

На тлі чуток про зустрічі представників США та Росії для нібито припинення війни в Україні, Держдеп США та Білий дім відреагували, зазначивши, що не санкціонували ці перемовини. Окрім того, в адміністрації Джо Байдена заявили, що зустрічі з росіянами проводили колишні високопосадовці США, передає Reuters у четвер, 6 липня.

За даними видання NBC News, колишні офіційні особи США зустрілися з Сєргєєм Лавровим у Нью-Йорку у квітні 2023 року. Зокрема, на зустрічі був присутній екс-дипломат та колишній президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас разом із колишніми помічниками адміністрації США.

«Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України», – прокоментував зустрічі речник Держдепу.

За даними координатора стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі CBS News, США знали про неофіційні дискусії з Росією щодо України, проте не хочуть підтримувати їх будь-яким чином. Прес-секретар Білого дому додав, що США продовжить допомагати Україні з озброєнням, аби українські посадовці змогли розпочати перемовини з позиції сили, коли вони вирішать, що час для перемовин настав.

Зазначимо, Пентагон обговорює можливість надати Україні касетні боєприпаси у новому пакеті допомоги, про що заявив речник Міноборони США Патрик Райдер 6 липня. Касетні снаряди покликані покращити ефективність контрнаступу України. За його словами, США обговорює передачу боєприпасів із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%.

Касетні боєприпаси випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для мирного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення війни.