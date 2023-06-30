Ракети ATACMS призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти

Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS. Про це американські та європейські посадовці повідомили The Wall Street Journal.

За словами посадовців Європи та США, надання ATACMS Україні ще має бути схвалене на найвищому рівні. Але вони побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий дім змінив позицію і прийшов до розуміння нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні.

Як розповів The Wall Street Journal український високопосадовець з оборонного сектора, останніми тижнями «Київ отримав позитивні ознаки того, що США змінили свою позицію щодо системи ATACMS». Водночас, у Пентагоні відмовились коментувати цю інформацію.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу «земля-земля» з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Ракети ATACMS призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади ПММ, розташовані в глибині оборони противника в будь-яких погодних умовах, у будь-який час.