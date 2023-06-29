Робота ізраїльської системи ППО «Залізний купол»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Україні не хочуть передавати систему ППО «Залізний купол» через побоювання, що вона може потрапити до рук Ірану. Відповідну заяву він озвучив в інтерв’ю The Wall Street Journal.

«Залізний купол» було розроблено спільно з США. В Ізраїлі висловили побоювання, що, якщо ППО потрапить до Ірану, то її можуть використати проти них.

«У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України… Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою», – стверджує глава ізраїльського уряду.

За його словами, інше високотехнологічне озброєння не передають з тієї ж причини. Нетаньягу висловив Росії свою стурбованість через її зростаючі військові зв’язки з Іраном. Зокрема, через постачання Москві безпілотників для нападів на Україну.

«Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість», – сказав Нетаньягу.

До слова, раніше Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії. Українські дипломати звинуватили ізраїльський уряд у тому, що він мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму.