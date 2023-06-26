Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії. Після цієї заяви Міністерство закордонних справ Ізраїлю має намір викликати українського посла.

«Посольство України в державі Ізраїль з жалем наголошує, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією… У той час як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет (хоча вже й не приховує це), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією. Насправді, на місцях так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція», – сказано в заяві українського посольства, опублікованій у неділю, 25 червня.

Українські дипломати звинуватили ізраїльський уряд у тому, що він мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму.

Як заявили в посольстві, про проросійську позицію Ізраїлю свідчить низка «досить суперечливих подій», що відбулися у першій половині 2023 року і збіглися у часі з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

«Серед них особливо варто відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаньягу ізраїльським ЗМІ, в тому числі останнє – з Jerusalem Post від 22 червня», – йдеться в заяві.

Посольство також звинуватило Ізраїль у «повній бездіяльності» в наданні Україні оборонної допомоги протягом останніх 1,5 року.

«Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати свободу і демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!» – наголосили дипломати.

Згідно з заявою українського посольства, в останньому інтерв'ю ізраїльського прем’єр-міністра з'явилися «цілком вигадані та спекулятивні припущення», які припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам. Зокрема, він сказав, що Ізраїль вже знаходить західну протитанкову зброю біля своїх кордонів. Також автори заяви вказують, що нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії. Крім того, була досягнута домовленість про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть була безкоштовно виділена земля.

Після цієї заяви українського посольства Міністерство закордонних справ Ізраїлю планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, пише The Jerusalem Post. Міністр закордонних справ Елі Коен заявив на брифінгу, що «незважаючи на складні відносини з Росією, Ізраїль був з Україною від початку війни і до сьогодні, публічно підтримував її територіальну цілісність і суверенітет і голосував за засудження Росії на міжнародних форумах».

Міністр повідомив, що торік Ізраїль направив Україні безпрецедентну суму – 80 мільйонів шекелів – і має ще більший бюджет для допомоги Києву цього року. Крім того, Коен заявив, що ізраїльська система попередження про ракетний напад, яка тестується в Києві, врятує життя українських цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав, що між Ізраїлем і Росією діють домовленості у сфері безпеки, «через які неможливо переступити». Як пояснювали журналісти газети The Washington Post, Кремль дозволяє ВПС Ізраїлю завдавати ударів по іранських постачаннях зброї з використанням повітряного простору Сирії, який перебуває під контролем Росії. Ізраїль вважає знищення озброєнь, які поставляє Іран, критично важливим для своєї національної оборони.