Домовленості Ізраїлю з Росією в галузі безпеки «створюють обмеження, які неможливо переступити». Так посол Ізраїлю у Києві Міхаель Бродський пояснив «стриманий» підхід своєї країни до надання допомоги Україні.

В коментарі газеті The Washington Post Бродський сказав, що Ізраїль у наданні допомоги Україні обмежений домовленостями з Росією в галузі безпеки, «через які неможливо переступити». Бродський наголосив, що «жоден уряд Ізраїлю не ризикне ставити під загрозу цю домовленість заради будь-якої третьої сторони, включно з Україною», пише LIGA.net.

Щодо домовленостей, то видання зазначає, що Кремль дозволяє ВПС Ізраїлю завдавати ударів по іранських постачаннях зброї з використанням повітряного простору Сирії, який перебуває під контролем Росії. Ізраїль вважає знищення озброєнь, що поставляються Іраном, критично важливим для своєї національної оборони.

13 листопада Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Росії. 4 грудня стало відомо, що між Росією та Ізраїлем пройшли переговори, на яких Москва просила Єрусалим не перешкоджати перекиданню зброї РФ із Сирії до України.

Від початку війни Ізраїль не надавав Україні військову допомогу, хоча представники української влади неодноразово зверталися до ізраїльських урядовців з проханнями, зокрема, надати системи протиракетної оборони. Згодом Міністерство оборони Ізраїлю дозволило країнам-членам НАТО надавати Україні озброєння, які містять компоненти ізраїльського виробництва.