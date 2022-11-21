Випробування ізраїльських ударних балістичних ракет системи LORA (фото ілюстративне)

Україна може отримати високоточні ракети від Ізраїлю, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата.

За його словами, українська армія може отримати «високоточні балістичні ракети», якщо Іран почне постачати подібні ракети власного виробництва Росії.

Хулата не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва, проте більшість ізраїльських військових експертів припустили, що заява стосувалося саме цього виду озброєння.

До слова, напередодні речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що «в силу певних дипломатичних факторів процес передачі іранських ракет в РФ міг уповільнитися».

«Можливо, увімкнено якісь дипломатичні ресурси, переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Будемо сподіватися, що терорист не отримає цих ракет, це дещо полегшить навали. Можемо лише сподіватися, треба готуватися до будь-яких викликів», – додав він.

17 листопада міністерство оборони Ізраїлю пом'якшило свої правила та погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Велика Британія, можуть постачати Україні системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти.

Раніше стало відомо, що Єрусалим таємно допомагає Києву своїми розвідданими. Зокрема, відомостями, що допомагають у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе, які використовуються РФ для терористичних атак на критичну інфраструктуру України.