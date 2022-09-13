Одна з ізраїльських компаній оборонного сектору надала Україні передові системи протидії безпілотникам. Про це повідомляє Times of Israel.

За словами журналістів, не зважаючи на категоричну позицію ізраїльського уряду, який раніше відмовився постачати Києву будь-яку зброю через «делікатні стосунки» з Кремлем, така допомога все ж надійшла.

Один з ізраїльських підрядників продає новітні системи протидії дронам Польщі, яка потім передає їх українській стороні. Таким чином, компанія обходить заборону уряду на продаж зброї Києву.

Представники фірми повідомили ізраїльському Міністерству оборони, що не знали про посередницьку роль Варшави, яка допомагає Україні, але чи це насправді так – наразі невідомо.

Джерела в оборонній промисловості Ізраїлю уточнили, що вищезазначені системи боротьби з дронами, які можуть перехоплювати та виводити з ладу безпілотні літальні апарати, класифікуються як «передова оборонна технологія» і тому не схвалені для продажу Україні, однак ізраїльський уряд, наразі не збирається анулювати угоду.