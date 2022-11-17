Міністерство оборони Ізраїлю пом'якшило свої правила та погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Велика Британія, можуть постачати Україні системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти. Про це повідомило видання Haaretz.

Зазначається, що кілька тижнів тому Сполучені Штати звернулися до ізраїльського уряду та підштовхували його до об'єднання з НАТО та країнами Заходу у боротьбі проти Росії та президента Владіміра Путіна. За словами європейських посадовців, США хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні протиповітряні батареї. Однак після переговорів між двома урядами та після обговорення між ізраїльськими лідерами та службами безпеки було вирішено натомість профінансувати «стратегічні матеріали».

Платіж у розмірі кількох мільйонів доларів було переведено «державі-члену НАТО, яка бере активну участь у постачанні військової техніки в Україну». Ця держава закупила «стратегічні матеріали» та надіслала їх до України.

Крім того, виданню стало відомо, що міністерство оборони Ізраїлю нещодавно пом'якшило свої правила та погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Британія, можуть постачати Україні системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти – наприклад, оптико-електронні системи та системи управління вогнем.

Джерела в США раніше повідомляли, що Ізраїль допомагає Україні розвідувальним обладнанням. Однак міністр оборони України Олексій Резніков спростував це минулого місяця в інтерв'ю виданню.

«Мілітарний» пише, що головними видами військової продукції, яку Ізраїль продає іншим країнам, давно вважають розвідувальні безпілотні літальні апарати. Також на світовому ринку озброєння добре відомі різні бойові системи ізраїльського виробництва, включаючи дистанційно керовані модулі, радари й сенсори.

Великим попитом користуються надані Ізраїлем послуги з удосконалення та технічного обслуговування військової техніки, затребувані ізраїльські боєприпаси та обладнання для вогневих позицій, великою популярністю у світі користуються ізраїльські радари та різні радіолокаційні системи, спостережно-оптичні системи.

Покупцями ізраїльської зброї є різні країни Азії, наприклад, Індія та країни азіатсько-тихоокеанського регіону, країни Європи, Північна Америка, Латинська Америка та Африка.