Парламент Швеції схвалив рішення дозволити уряду передати Україні протягом 2022 року військової допомоги на понад 3 млрд крон (понад 287 млн доларів). Про це повідомляє «Європейська правда».

До пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Парламент Швеції підкреслив, що рішення було ухвалене попри те, що питання було ухвалене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Раніше Швеція надавала Україні пакети допомоги, у яких були, зокрема, каски, бронежилети, гранатомети та ракети, але ці обсяги були значно меншими.

Швеція також має надіслати 69 млн доларів США гуманітарної допомоги. Уряд заявив, що ця підтримка спрямована на те, щоб допомогти українському народу пережити зиму, оскільки Росія продовжує наносити удари по ключових об'єктах інфраструктури, залишаючи великі міста України без електрики.