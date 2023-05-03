Люди стоять біля будинку в Умані Черкаської області, який 28 квітня зруйнувала російська ракета

Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетні удари, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі The Jerusalem Post.

Як йдеться в матеріалі, опублікованому 3 травня, Україна попросила в Ізраїлю систему попередження про ракетний напад після вторгнення Росії минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол наголосив на особистій участі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в забезпеченні швидкого завершення проекту. Посол сподівається, що систему оповіщення швидко доопрацюють і її також зможуть встановити у всіх великих містах України. Він зауважив, що в Україні є шість міст з населенням понад мільйон людей.

Система ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та проекти, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, в якому жителі можуть бути у небезпеці. Вона також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають часу на пошук укриття.

Ізраїльська система раннього попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

«Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя», – додав посол.

Також, за його словами, Ізраїль допомагає Україні в розмінуванні. Крім того, деякі місцеві організації планують профінансувати проект з адаптації ізраїльських програм стійкості для допомоги українцям, які страждають на посттравматичні синдроми.