Словаччина оголосила про надання Україні обладнання для ремонту магістральних електропідстанцій загальною вартістю 1 млн євро, повідомив у середу, 3 травня, оператор української енергосистеми «Укренерго».

«Словацький оператор системи передачі SEPS передає «Укренерго» 8 вантажівок обладнання для відновлення магістральних підстанцій, що постраждали під час російських ракетних атак та обстрілів. Цей вантаж – частина всебічної підтримки, яку наші словацькі колеги надають нам з перших днів повномасштабного вторгнення», – сказано в повідомленні.

В ньому зазначається, що обладнання загальною вартістю 1 мільйон євро допоможе відновити роботу кількох високовольтних підстанцій у різних регіонах України. Перші дві вантажівки вирушать із території Словаччини вже сьогодні, а решта – найближчими днями.

«Розуміємо складну ситуацію, в якій перебуває народ України, тому намагаємося надати максимально можливу допомогу. Радий, що вдалося знайти обладнання та запчастини, які Україна може використовувати», – зазначив голова правління та генеральний директор SEPS Петер Довгун.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року росіяни регулярно завдавали ракетні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України – як по електростанціях, так і по розподільних мережах.

Це призводило до регулярних планових та аварійних відключень світла. Крім того, після першого масованого удару Україна зупинила експорт електроенергії в ЄС.

Масові відключення світла в Україні почалися в жовтні після перших масованих ударів росіян по енергосистемі та припинилися в першій половині лютого на тлі її стабілізації. Згодом Україна також відновила експорт електроенергії.