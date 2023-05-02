Генератори можна було ввозити в Україну без ПДВ і мита з листопада

На початку травня закінчився пільговий період, впродовж якого товари для відновлення енергетичної інфраструктури, а також системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету Starlink були звільнені від оподаткування ПДВ та ввізним митом, повідомила Державна митна служба.

Таким чином, ПДВ та ввізне мито знову нараховуватимуть для таких товарів, які імпортують бізнес або громадяни (включно з пересиланням їх у міжнародних поштових або експрес-відправленнях):

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їхні частини, інвертори;️

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Також під оподаткування підпадають товари, які енергетична спільнота надає як допомога для відновлення та ремонту інфраструктури енергетичних підприємств.

Нагадаємо, 8 листопада Кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. На такий крок уряд пішов на тлі масованих ракетних ударів, які росіяни завдавали по енергетичних об’єктах, що призводило до регулярних планових та аварійних відключень світла.

Масові відключення в Україні почалися в жовтні після перших масованих ударів росіян по енергосистемі та припинилися в першій половині лютого на тлі її стабілізації.