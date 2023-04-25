Продовжено дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 25 квітня, вирішив продовжити дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав прем’єр.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» від 5 червня 2019 року.

Як пояснив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін відтермінував підвищення тарифів на електроенергію «з метою соціального захисту населення».

«Продовжено дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року», – написав Мельничук.

В Україні і далі діятиме тариф на рівні 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, і 1,68 грн/кВт-год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт-год.

Уряд вже неодноразово продовжував дію спецобов'язків для учасників ринку електроенергії. Востаннє це було здійснено 24 березня із терміном продовження в один місяць. До цього ще в жовтні підвищення тарифів було відтерміновано до кінця березня.

Раніше цього місяця міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що в Україні можуть змінитися тарифи на електроенергію. За його словами, такий крок міг бути «одним із рішень для відновлення енергосистеми» України після російських атак восени минулого року і взимку.

Зі свого боку, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявляли, що перегляд тарифів на електрику для побутових споживачів дасть енергокомпаніям можливість і далі виробляти електроенергію.