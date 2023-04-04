Львівська міська рада звернулася до Кабінету міністрів із проханням продовжити дію пільгової ціни на газ для теплопостачальних підприємств та бюджетних установ, що діє до 30 квітня. Йдеться про ті підприємства, що забезпечують опалення та гаряче водопостачання. Зараз ціни закріплені на рівні 7420 грн за 1000 м3 газу для теплопостачальних підприємств та 16390 грн за 1000 м3 газу – для бюджетних установ.

У зверненні Львівська міськрада просить Кабмін продовжити дію пільгових цін на газ для теплопостачальних підприємств та держустановам на період дії воєнного стану на впродовж шести місяців після нього.

«Це дуже важливе звернення до Кабінету міністрів. Станом на зараз діє постанова, яка говорить, що теплопостачальні підприємства можуть купувати газ для виробництва теплової енергії і гарячої води для населення і бюджетних установ за пільговою ціною до 30 квітня. Яка буде ситуація після 30 квітня – не зрозуміло. Якщо не буде продовжена дія цієї норми, то газ доведеться купувати по комерційній ціні, яка практично у 5 разів вища», – повідомила під час засідання виконавчого комітету заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 19 липня уряд ухвалив постанову, якою запровадив пільгові ціни на газ. 30 березня Кабмін продовжив дію цієї постанови до 30 квітня. Згідно з цими постановами, наразі газ для потреб виробництва коштує 7420 грн за 1000 м3 газу, бюджетним установам – 16390 грн за 1000 м3 газу, а для інших потреб – 38325,5 грн з урахуванням ПДВ за 1000 м3 газу.

Зазначимо, що попри те, що чинні річні контракти на постачання газу побутовим споживачам, закінчуються 30 квітня, з 1 травня вартість газу для населення не зміниться. Для клієнтів «Нафтогаз України» газ і далі буде коштувати по 7,96 грн за м3, оскільки Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на окремі види комунальних послуг на час дії воєнного стану й півроку після його закінчення.