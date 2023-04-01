Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на квітень 2023 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,7 грн до 9,99 грн за м3.

За інформацією видання «Газправда», у квітні завершується дія річних тарифів на газ й терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам. Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. Наразі працюють 9 постачальників, які оприлюднили свої річні пропозиції на квітень.

Інфографіка «Газправди»

Більшість побутових споживачів газу, близько 98%, є клієнтами газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за м3.

Попри те, що чинні річні контракти на постачання газу побутовим споживачам, закінчуються 30 квітня, з 1 травня вартість газу для населення не зміниться. Для клієнтів «Нафтогаз України» газ і далі буде коштувати по 7,96 грн за м3, оскільки Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на окремі види комунальних послуг на час дії воєнного стану й півроку після його закінчення.