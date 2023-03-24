КМУ продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення

Уряд ухвалив рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«В умовах складної економічної ситуації ми продовжуємо підтримувати людей. Підвищуємо пенсії, зберігаємо всі субсидії, виплачуємо нові види допомог», – цитує Шмигаля прес-служба Кабміну.

Механізм покладеного спеціального обов’язку, за словами прем’єр-міністра, продовжить діяти до 30 квітня цього року. Він наголосив, що ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

КМУ продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання.

Додамо, що раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів розробляють програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.