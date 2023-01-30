У Кабінеті міністрів розробляють програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

«Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок», – сказав голова НКРЕКП, якого цитує LIGA.net.

Він зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

«Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання [підвищення тарифів]», — сказав очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, що 29 липня Верховна Рада підтримала урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ на час дії воєнного стану і впродовж шести місяців після його скасування. У серпні цей закон підписав президент.