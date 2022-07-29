На покриття різниці тарифів спрямують 125 млрд грн

Депутати Верховної Ради України на своєму засіданні у п’ятницю, 29 липня, ухвалили урядовий законопроект № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду для населення.

За словами народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, законопроект прийняли після майже двох місяців дискусій – «за» проголосували 260 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він має на меті забезпечити захист населення та споживачів України шляхом запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні та ще шість місяців після його закінчення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Зауважимо, що Україна планує залучити понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів.

Як інформував ZAXID.NET, 19 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає фіксацію ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

Вже 27 липня Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.