Україна отримає від США додаткові БМП M2 Bradley

У вівторок, 27 червня, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів. Про це йдеться в заяві Пентагону.

До нового пакета допомоги від США увійдуть:

30 БМП M2 Bradley;

25 БТР M1126 Stryker;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS,

одаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

нові ПЗРК Javelin та Stinger.

Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.

До слова, як зазначалось раніше, Пентагон сподівається, що до кінця літа близько 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams. Закінчення програми навчання приблизно співпаде з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, обіцяних Україні раніше цього року. Нині ця техніка проходить ремонт.