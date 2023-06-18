США пообіцяли Україні 31 основний бойовий танк Abrams

Пентагон сподівається, що до кінця літа близько 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams. Про це повідомляє CBS News.

Закінчення програми навчання приблизно співпаде з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, обіцяних Україні раніше цього року. Нині ця техніка проходить ремонт. За словами двох високопоставлених представників сухопутних військ США в Європі та Африці, 200 українців проходять третій тиждень 12-тижневого плану навчання. Збройні сили України отримають американські Абрамси до осені 2023 року

Наразі вони тренуються у Німеччині з метою напрацювання індивідуальних навичок, а потім перейдуть до інших навичок на рівні підрозділів, що завершиться підготовкою військ на рівні батальйону. Усього, починаючи з лютого 2022 року, США навчили понад 11 тис. українців на різних платформах. Як відзначив один американський посадовець, у даний час на навчанні в США перебувають близько 1700 українців. За словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародних зусиллях з навчання, США спільно зі своїми союзниками навчили вже 57 тис. українців.

Зараз близько 6 тис. українців проходять навчання в 40 місцях за межами України. За словами цього ж посадовця, це число нижче пікового значення на початку року, коли близько 12 тис. українців тренувалися на різних майданчиках в березні.

Водночас, як сказав один з високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, у Вашингтоні спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з бригад, які пройшли навчання. Посадовець зауважив, що США відзначать, які зміни потрібно внести в програму навчання в майбутньому.