США планують завершити навчання українських танкістів на Abrams до кінця літа
200 українських військових проходять третій тиждень 12-тижневого плану навчання
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Пентагон сподівається, що до кінця літа близько 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams. Про це повідомляє CBS News.
Закінчення програми навчання приблизно співпаде з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, обіцяних Україні раніше цього року. Нині ця техніка проходить ремонт. За словами двох високопоставлених представників сухопутних військ США в Європі та Африці, 200 українців проходять третій тиждень 12-тижневого плану навчання. Збройні сили України отримають американські Абрамси до осені 2023 року
Наразі вони тренуються у Німеччині з метою напрацювання індивідуальних навичок, а потім перейдуть до інших навичок на рівні підрозділів, що завершиться підготовкою військ на рівні батальйону. Усього, починаючи з лютого 2022 року, США навчили понад 11 тис. українців на різних платформах. Як відзначив один американський посадовець, у даний час на навчанні в США перебувають близько 1700 українців. За словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародних зусиллях з навчання, США спільно зі своїми союзниками навчили вже 57 тис. українців.
Зараз близько 6 тис. українців проходять навчання в 40 місцях за межами України. За словами цього ж посадовця, це число нижче пікового значення на початку року, коли близько 12 тис. українців тренувалися на різних майданчиках в березні.
Водночас, як сказав один з високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, у Вашингтоні спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з бригад, які пройшли навчання. Посадовець зауважив, що США відзначать, які зміни потрібно внести в програму навчання в майбутньому.