Під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять пакет допомоги, покликаний підвести Україну до стандартів Альянсу протягом кількох років. Про це заявив голова Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в коментарі Welt.

«Це наблизить Україну до НАТО», – сказав лідер Альянсу, не уточнивши, про яку саме допомогу йдеться. Столтенберг вкотре наголосив, що майбутнє України в НАТО.

Однак зараз, на думку Столтенберга, пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше, за його словами, немає можливості обговорювати членство.

«Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не змогла переозброїтися й атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний», – додав Столтенберг.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс заявив , що на майбутньому саміті НАТО Україна очікує отримати гарантії безпеки, але не як альтернативу членству в Альянсі. Водночас за даними Politico, підтримка спрощення умов для членства України в НАТО зростає серед членів Альянсу, що збільшує ймовірність того, що ця пропозиція стане офіційною під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Столтенберг у приватній розмові припустив, що члени Альянсу згодні з тим, що Україна може приєднатися до НАТО після війни без виконання ПДЧ, який являє собою низку реформ, обов’язкових для здійснення країною-претендентом перед вступом до Альянсу.