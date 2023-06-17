Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО. Про це повідомляє «Європейська правда».

Коли Байдена запитали журналісти, чи спростить він умови вступу України в НАТО, він відповів: «Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це».

Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою. Раніше видання Axios повідомляло, що Байден підтримав пропозицію щодо того, що Україні не потрібно виконувати «план дій щодо членства» (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Видання Politico також зазначало, що усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від ПДЧ, й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.