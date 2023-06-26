Міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський та голова МВС України Ігор Клименко

Польща відправить бойовим формуванням МВС України тисячі кулеметів та мільйони набоїв. Про це повідомив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський після зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, яка відбулася у понеділок, 26 червня, у Жешуві.

«Ми підтримуємо Україну з самого початку війни і будемо продовжувати це робити», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Twitter міністра.

Зазначається, що Польща розпочне поставки зброї для бойових формувань Міністерства внутрішніх справ України.

Як інформує видання infosecurity24.pl, мова йде про допомогу підрозділам Нацгвардії, поліцейським, прикордонникам України.

«Саме цим формуванням ми будемо допомагати дуже конкретно. На цей час найголовніше – це зброя. Незабаром ми почнемо постачати зброю Національній гвардії України, десантно-штурмовим бригадам української поліції та прикордонників. Будуть тисячі кулеметів, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися захисникам свободи України, захисниками свободи Європи», – сказав глава МВС Польщі під час брифінгу.

Камінський пообіцяв «дуже конкретну допомогу», а також заявив про підтримку поранених українських військових, вони зможуть лікуватися у Польщі. Українські військові, які воюють на фронті, зможуть розраховувати на допомогу в госпіталях, підпорядкованих польському міністерству.

Глава МВС Польщі також анонсував підтримку медичним обладнанням лікарень, підпорядкованих МВС України. Особливу допомогу спрямують прифронтовим госпіталям у Харкові та Херсоні.