Польські гаубиці «Краб» успішно виконують бойові завдання на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав роботу українських військових на польських самохідних гаубицях AHS Krab (САУ «Краб»). Відповідне відео опубліковане на сторінці у Facebook.

«Наші воїни швидко опанували західну техніку, щобільше – мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння», – написав він.

На відео українські артилеристи кажуть, що задоволені технікою, оскільки вона «добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби».

Що відомо про AHS Krab?

AHS Krab – самохідна артилерійська установка, яку виробляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, що входить до державного холдингу Польської збройної групи. При виробництві AHS Krab використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Калібр ствола відповідає стандарту НАТО – 155 мм, довжина ствола – 52 калібри. А для шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder, яка є однією з найкращих у своєму класі. Мінімальна дальність стрільби AHS Krab – 4,5 км, максимальна – 40 км.

Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Huta Stalowa Wola отримала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок. У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони. В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три. Відомо, що щорічно компанія виробляє до 30 гаубиць.